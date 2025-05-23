新鮮人嚮往產業 前二名是「摯愛」、第三名是「新歡」

根據1111人力銀行23日公布的最新調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業資訊科技業、金融業已多次霸榜成為畢業生最愛前二名。比較特別的是，近年受到國人運動風氣盛行、自助旅行當道，讓旅遊/休閒/運動產業排名直接竄升至第三名。

進一步詢問新鮮人，找工作最重視哪些條件，包括薪資符合市場行情63.7%、不用常態加班45.1%、公司福利好34.6%、工作地點交通便利32.2%、固定周休二日30.6%。

除了薪資外，最吸引新鮮人的徵才福利還包含：退休提撥優於勞基法、年假天數優於勞基法、彈性在家工作。值得注意的是，有41.9%的新鮮人希望能周休三日，首次搶進前五名排名第四，第五名則是生理假/病假全薪。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，2023年曾有民眾在公共政策平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，達連署門檻標準，當時行政院人事行政總處徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見後，多數不贊成，因此不予參採。但根據勞動部最新數據，台灣高工時環境亞洲僅次新加坡，對比不少西方國家或企業近年開始推出周休三日制度，保障員工擁有更健全的私人時間，讓年輕人心生嚮往；去年也有台灣企業率先拋出周休三日政策吸引年輕人求職，或許周休三日議題未來還有更多討論空間。

此外，該份調查也顯示，新鮮人求職主要管道依序為：人力銀行網站/APP(82.3%)、社群/論壇(59.2%)、企業官網(44.2%)、師長或親友推薦(40.7%)、校園博覽會(34.5%)。

至於在求職過程中，新鮮人最常見的困擾包括：不懂如何談薪、薪資偏低、同一職務面試多次、擔心求職詐騙，以及不會寫履歷。

1111人力銀行總經理張篆楷提醒，現在的新鮮人屬於被稱為「數位原住民」的Z世代，對於網路及社群媒體依賴性高，也因此更容易掉入求職詐騙陷阱。或許使用社群平台求職對年輕人來說快速又方便，但因為沒有經過人力銀行把關，建議新鮮人看到「高薪、免面試」或是在家上班免進公司等字眼，一定要特別提高警覺。

另外新鮮人煩惱的談薪水、寫履歷困擾，張篆楷也推薦新鮮人可以使用「AI小精靈」功能，24小時在線，即問即答，不管是工作推薦、履歷健檢或面試須知等，都可以協助新鮮人解決各種工作上的疑難雜症，非常歡迎求職者試用。

上述「新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年5月8日到5月22日，總計回收1,330份。