快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

新鮮人嚮往產業 前二名是「摯愛」、第三名是「新歡」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行23日公布的最新調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業資訊科技業、金融業已多次霸榜成為畢業生最愛前二名。比較特別的是，近年受到國人運動風氣盛行、自助旅行當道，讓旅遊/休閒/運動產業排名直接竄升至第三名。 圖／1111人力銀行
根據1111人力銀行23日公布的最新調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業資訊科技業、金融業已多次霸榜成為畢業生最愛前二名。比較特別的是，近年受到國人運動風氣盛行、自助旅行當道，讓旅遊/休閒/運動產業排名直接竄升至第三名。 圖／1111人力銀行

根據1111人力銀行23日公布的最新調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業資訊科技業、金融業已多次霸榜成為畢業生最愛前二名。比較特別的是，近年受到國人運動風氣盛行、自助旅行當道，讓旅遊/休閒/運動產業排名直接竄升至第三名。

進一步詢問新鮮人，找工作最重視哪些條件，包括薪資符合市場行情63.7%、不用常態加班45.1%、公司福利好34.6%、工作地點交通便利32.2%、固定周休二日30.6%。

除了薪資外，最吸引新鮮人的徵才福利還包含：退休提撥優於勞基法、年假天數優於勞基法、彈性在家工作。值得注意的是，有41.9%的新鮮人希望能周休三日，首次搶進前五名排名第四，第五名則是生理假/病假全薪。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，2023年曾有民眾在公共政策平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，達連署門檻標準，當時行政院人事行政總處徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見後，多數不贊成，因此不予參採。但根據勞動部最新數據，台灣高工時環境亞洲僅次新加坡，對比不少西方國家或企業近年開始推出周休三日制度，保障員工擁有更健全的私人時間，讓年輕人心生嚮往；去年也有台灣企業率先拋出周休三日政策吸引年輕人求職，或許周休三日議題未來還有更多討論空間。

此外，該份調查也顯示，新鮮人求職主要管道依序為：人力銀行網站/APP(82.3%)、社群/論壇(59.2%)、企業官網(44.2%)、師長或親友推薦(40.7%)、校園博覽會(34.5%)。

至於在求職過程中，新鮮人最常見的困擾包括：不懂如何談薪、薪資偏低、同一職務面試多次、擔心求職詐騙，以及不會寫履歷。

1111人力銀行總經理張篆楷提醒，現在的新鮮人屬於被稱為「數位原住民」的Z世代，對於網路及社群媒體依賴性高，也因此更容易掉入求職詐騙陷阱。或許使用社群平台求職對年輕人來說快速又方便，但因為沒有經過人力銀行把關，建議新鮮人看到「高薪、免面試」或是在家上班免進公司等字眼，一定要特別提高警覺。

另外新鮮人煩惱的談薪水、寫履歷困擾，張篆楷也推薦新鮮人可以使用「AI小精靈」功能，24小時在線，即問即答，不管是工作推薦、履歷健檢或面試須知等，都可以協助新鮮人解決各種工作上的疑難雜症，非常歡迎求職者試用。

上述「新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年5月8日到5月22日，總計回收1,330份。

求職 人力銀行

延伸閱讀

面試完收到1信封袋「謝謝妳來」 妹子超感動：第一次被尊重

114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答「熱議話題全公開」 助你上榜心儀科系

花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」慘成最大苦主 2所大學公告曝

看臉選人？她求職遭回「不行太醜了」 陸網力挺做一事反擊

相關新聞

統刪地方補助款 卓揆：去年地方歲計賸餘有708億可支應

針對近期的地方補助款預算爭議，行政院長卓榮泰23日強調，刪減一般性補助款這件事早在去年8月30日就已經發函通知過各地方縣...

人的互訪不受關稅衝擊 卓榮泰：加強擴大內需和觀光

2025年第19屆台北國際觀光博覽會今天在台北世貿登場，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，國際觀光對台灣的發展有很大的挹...

美債危機再起？法人：下半年債券投資有優先選擇種類

受到美國財政赤字惡化、降息時程不確定性的雙重疑慮衝擊，加上近期美國30年期公債殖利率一度突破5％，導致美債市場激烈震盪，...

出口熱潮撐經濟 瑞銀調升台灣GDP預測至3% 警示這一風險

瑞銀投資銀行今日將台灣2025年國內生產毛額（GDP）成長預測由原先的2.6%上調至3%。瑞銀投資銀行亞太及中國資深經濟...

點名大陸低價傾銷造成問題 賴總統：半導體供應鏈要避免

台北國際電腦展進入最後一天，賴總統今天表示，半導體雖然先進，但仍面臨中國大陸低價傾銷問題，半導體供應鏈除了積極持續發展外...

見證3大里程碑 賴清德：產業資金人才 為台灣打造穩健綠色成長路徑

環境部、國發會今舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。