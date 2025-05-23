聽新聞
0:00 / 0:00

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

聯合報／ 記者林海／台南報導
統一超董事長羅智先表示，匯率問題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。 記者林海／攝影
統一超董事長羅智先表示，匯率問題比關稅更嚴肅，會產生什麼漣漪，還是需要一段時間觀察。 記者林海／攝影

關稅匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

台幣兌美元匯率昨再上演卅元保衛戰，盤中最高價來到卅點○○一元，終場小升八點八分，收在卅點○七元，連三升並來到近兩年半新高價。

統一超昨舉行股東會，外界普遍預期台幣升值有利於內需產業，但羅智先說，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單區分為受惠或受害。

對於今年景氣，羅智先指出，過去認為每一年都很辛苦，但回頭來看，其實一年比一年更辛苦，今年不確定因素更多。但他也說，現在超商愈來愈趨向社會服務的概念，而人在服務上的需求是無限的，對展店的需求就會存在，而租金等所有營運成本不斷提升，要如何保持平衡是一大挑戰，到目前為止，每年一百五十至兩百家的展店目標並未改變。

對於統一超第一季獲利衰退，羅智先表示，並非關稅或匯率影響，主要是比較基期，第二季才看得出來匯率與關稅的影響程度。

羅智先也提到對電商布局的想法，他說，雅虎、PChome過去發展受到阻礙，目前仍處於「復原期」，這並非統一進駐就能帶來成效。至於統一是否有意願併購Foodpanda，羅智先說，任何與消費者距離縮短的事情，都會嚴肅思考、看待。

電商 雅虎 關稅 超商 羅智先 統一超 景氣 台幣 匯率

延伸閱讀

統一超股東會／受關稅、匯率影響 董座羅智先：看景氣一年比一年辛苦

統一 Dream Plaza 進度曝光！羅智先親揭：改造金額以10億元為單位

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

鬆一口氣！對等關稅暫緩90天 4月失業率3.32%由升轉跌

相關新聞

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

關稅、匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

行政院將訂主權基金專法

賴清德總統日前在就職周年談話宣布，政府將成立主權基金。行政院發言人李慧芝重申，行政院長卓榮泰已請相關單位列出立法計畫，以利後續研議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，行政院會負責任跟社會各界對話，也需要朝野合作，訂定合理可行的專法。

主權基金財源…央行贊成用台幣換外匯存底「有償撥付」

賴清德總統宣示成立主權基金，我中央銀行向來反對「無償撥付」外匯存底作主權基金財源，意即央行贊成「有償撥付」，若主權基金需要外匯，可由政府或主權基金管理機構以台幣向央行購買外匯，再將資金轉入主權基金。

網路廣告未實名制 數發部首開罰臉書100萬元

網路詐騙廣告層出不窮，數位發展部昨表示，Meta旗下的臉書（Facebook）平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播...

臉書廣告資訊揭露不完整「每案罰50萬」 Meta 回應了

詐欺犯罪防制條例三讀與相關子法陸續公告後，數位發展部首次針對平台開鍘。數位發展部22日公告，Meta旗下臉書平台，有2則...

興達兩燃煤機組上工 台電：有展延許可、非偷開

非核家園沒幾天，不僅台中電廠每日用煤量從3萬多噸增至4萬多噸，高雄興達電廠3號及4號燃煤機組又被高雄市議員邱于軒爆料，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。