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行政院將訂主權基金專法

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北報導
行政院發言人李慧芝重申，行政院長卓榮泰已請相關單位列出主權基金立法計畫。 記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝重申，行政院長卓榮泰已請相關單位列出主權基金立法計畫。 記者邱德祥／攝影

賴清德總統日前在就職周年談話宣布，政府將成立主權基金行政院發言人李慧芝重申，行政院長卓榮泰已請相關單位列出立法計畫，以利後續研議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，行政院會負責任跟社會各界對話，也需要朝野合作，訂定合理可行的專法。

李慧芝表示，主權基金是打造國家級投資平台，因應國際經濟布局及情勢變化，而主權基金需要有財源、專責機構及專法，卓榮泰已請國發會、央行、財政部與主計單位，共同列出有前瞻性和必要性的專案，以及立法規畫，卓揆聽過報告後，會研議未來推動方向。

吳思瑤表示，主權基金的倡議已有一段時間，賴總統拋出設立主權基金構想，是產業界與金融界期待已久的福音和利多，是好的開頭。

吳思瑤指出，台灣沒設立主權基金經驗，這是一個新的設置，包括基金運作、監理及財源等，行政院會負責地跟社會各界對話，若能成功設置主權基金，運作一定要非常順暢，更要守法。

吳思瑤說，立專法是需要的，包括主權基金的運作規範、財源，及後續監理、專業人士參與等，都是非常重要的挑戰。除行政部門外，立法院朝野各黨不分黨派，一起往對的方向齊心協力，立一個合理可行的專法。

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