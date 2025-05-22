台美關稅談判 張善政：希望川普早一點夢醒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政稱美國總統川普想把製造業拉回美國是一場夢，希望川普夢早一點醒。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政稱美國總統川普想把製造業拉回美國是一場夢，希望川普夢早一點醒。記者陳俊智／攝影

台美關稅談判持續進行，針對美國財政部長貝森特說「台灣提案非常好」，桃園市長張善政表示「從談判對手口中講出這句話讓我非常擔心」，憂台灣讓步太多。

國民黨桃園市議員楊朝偉今質詢指貝森特提到台美談判時曾說台灣有非常好的提案，詢問曾任行政院長的張善政如何解讀這句話？楊也提到台灣若讓步太多，恐衝擊國內農產，也會引發食安憂慮。

張善政表示，貝森特的發言讓他對談判方向感到憂心，擔心台灣讓步太多，他要趁此機會向中央喊話站穩腳步。

張善政說，川普宣布關稅新制暫緩90天，鼓勵產業遷廠美國，台積電已經表態，但有多少業者會跟進待觀察，而且產業會帶動當地多少就業機會也是未知數，有些產業即使遷廠，核心員工仍是台灣人赴美，「我必須不客氣的講，製造業回美國是川普的一場夢， 希望他有一天夢早一點醒」。

楊朝偉也提到關稅談判可能在農業方面讓步，面對農產傾銷，甚至有食安疑慮的美豬美牛，市府又能做什麼？

張善政呼籲中央一定要照顧農民，美豬、美牛的食安把關也要緊守，若中央把關失守，市府一定會嚴格把關。

張善政說，除了農業局加強推廣行銷在地農特產品，學校營養午餐所使用的食材也會堅持要有俗稱「3章1Q」的安全標章和溯源條碼，此部分已經跟團膳業者宣導過，保障學生食品安全。

食安 美國 張善政

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