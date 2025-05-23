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國發會年初報告不需要…政院轉彎 力挺主權基金

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
國發會副主委高仙桂昨在立法院經委會指出，主權基金只有一個目的，就是強化台灣的產業競爭力，並且決策絕對不是髮夾彎。 記者許正宏／攝影
國發會副主委高仙桂昨在立法院經委會指出，主權基金只有一個目的，就是強化台灣的產業競爭力，並且決策絕對不是髮夾彎。 記者許正宏／攝影

賴清德總統在就職周年談話中宣示成立主權基金，但行政院事前沒有討論，且國發會年初才對立院表示沒有設立主權基金的必要，在野黨立委除質疑政府髮夾彎，也擔心主權基金成立後配合美國政策「重押美國」。

國發會與經濟部昨天至立法院經濟委員會報告預算解凍案，主權基金議題成為立委質詢焦點。國民黨立委鄭正鈐質詢國發會副主委高仙桂，根據今年一月十五日國發會提供立法院的「主權財富基金規劃進度」書面報告，國發會認為我國不需要主權基金，沒想到四個月後就出現政策轉彎。

二○二三年政府跨部會兩度舉行會議，會議認為我國不需成立主權基金，理由包括國內已有類主權基金機制，且績效良好；主權基金追求報酬極大化，波動風險較高；如欲提高外匯收益，可請央行研議擴大現行外匯委外投資比例；國發基金已成立類主權基金的台杉公司，正進行全球策略性產業的投資布局。

藍委擔心會配合美國重押

鄭正鈐質疑，經濟部長郭智輝與行政院秘書長龔明鑫去美國參加「選擇美國投資高峰會」後，賴總統即宣示成立主權基金，時間點可疑，令人擔心未來我國主權基金是否要重押美國，配合美國政策，讓美國再次偉大。

國發會指國內外情勢改變

高仙桂表示，主權基金只有一個目的，就是強化台灣的產業競爭力，不是要扶植任何國家，並強調絕對不是髮夾彎。

國民黨立委謝衣鳯質詢主權基金過去無法設立的原因為何？高仙桂說，主要是因為社會上對於主權基金設置的目的、資金來源等沒共識，但現在因為面臨了國內外經濟情勢的改變，包括美國提出對等關稅新政、地緣政治風險等，且現在國內已累積了很好的財政基礎，也有豐厚的外匯存底，這個時間點是成立主權基金的時機。

經長說AI最大市場在美國

郭智輝表示，在發展ＡＩ的過程中，最大的市場在美國，在美國對等關稅命題出現後，他們重新檢討發展策略，ＡＩ的邊緣應用台灣已經做了很多，但ＡＩ的研究發展部分，主要還是在美國，如果能從發展的一開始就能關注、投資，對後面的加碼會有很有幫助，因此「我們認為這個ＡＩ主權基金的設立，在當下來講是非常正確的一個選擇」。

我國對於主權基金的討論已歷經一、二十年，外匯存底一直被當作財源來討論，央行角色備受關注，有媒體報導，央行在彭淮南時代一直站在反對面，央行前總裁彭南罕見以個人名義發布澄清稿，強調「本人從未反對成立主權基金」，並強調，自他卸任總裁後，「謹守分寸，從未輕易對外發言」，並聲明此次發言，僅在澄清。

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