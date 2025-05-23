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百億綠色成長基金啟動 賴清德總統將親自揭牌

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
環境部長彭啓明。聯合報系資料照
環境部長彭啓明。聯合報系資料照

百億綠色成長基金辦公室將於今（23）日啟動，賴清德總統將親自揭牌。環境部長彭啓明昨日也表示，行政院5月核定「第三期溫室氣體階段管制目標」，盼提供低碳能源、提高能源自主、創造綠色經濟，預計針對能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六大部門投入逾1兆元預算，帶動民間投資5兆元。

行政院會昨日通過第三期溫室氣體階段管制目標，行政院長卓榮泰指出，國家溫室氣體淨排放量比起2005基準年，2030年要減少28±2%，2032年要減少32±2%，2035年要減少38±2%。

卓榮泰強調，積極減碳的同時也要驅動綠色成長，行政院淨零小組「由上而下」，提出在能源、製造、住商、運輸、農業及環境六大部門，總計20項減碳旗艦行動計畫。

彭啓明昨日表示，先前針對鋼鐵、水泥業等高碳洩漏風險對象，規劃初期收費排放量打兩折，但因應關稅，將與經濟部討論再額外增加一項，納入因國際情勢經營相對有困難、營收受到影響企業，但每年都必須申請，今年申請後明年可適用優惠，算是一個「溫暖的協助」。另針對自主減量計劃，原訂全台252家必須繳碳費的企業，應於6月30日前提出自主減量計畫，目前已將申請期程延長兩個月。

環境部執行綠色成長基金，執行期限為十年，總額度為新台幣100億元，採分年實施，前七年投資，後三年進行剩餘投資案處分，投資對象鎖定執行淨零永續相關新興業務的國內企業或主要營業活動在台灣的境外企業。

農業 減碳

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