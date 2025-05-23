環境部：電力排碳係數 2030年拚減35%
環境部表示，台灣2030年的溫室氣體淨排放量減量目標為28±2%，減碳企圖心相較於亞洲鄰近國家僅次於日本；在能源方面，2030年電力排碳係數階段目標為0.319公斤CO2e／度，較現況下降約35%。
同時，環境部評估2030年空汙量將較2019年減量四成，進口能源依存度則由2023年96.2％降低至90％。
經濟部先前表示，去年已重新務實檢討再生能源設置目標，除持續推動技術相對成熟的太陽光電、離岸風電，亦加速推動地熱、小水力等多元綠能，預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%，其後更會逐步提高，預估2028年可達23.4%，2030年約可達30%。
能源減碳方面，除加速再生能源建置外，在前瞻技術上也要加強，其中並未提到核能。
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