核電除役！台電調度燃煤機組 董座曾文生強調不是常態

核三廠2號機17日除役後，不僅台中火力發電廠遭批「火力全開」，高雄興達電廠3、4號燃煤機組也被發現已連續多天運轉。對此台電昨（22）日表示，興達電廠3、4號燃煤機組為服役中機組，近期因備用容量率低於8%以下，台電依規定穩定供電而啟動。

台電強調，台電所有發電機組及運轉等相關資訊均於官網公開揭露。特定人士以「偷開」指控台電，台電深感遺憾；台電強調，備用容量率低於8%以下，啟動興達電廠機組，也符合興達更新改建的環評承諾。

核三廠除役後又適逢520賴總統上任周年，供電情勢受關注。昨日晚間7時，燃煤占比約28％，燃氣占比53％。興達電廠3、4號燃煤機組仍在發電中。

台電董事長曾文生昨日駁斥「火力全開」說法，他強調，因部分機組正在檢修，預計周末陸續歸隊，啟用緊急機組非常態，對全年空汙影響是小的，且過去一段時間以來，中火空汙排放量已減八成，台電並持續減汙，環保機關應還台電公道。

曾文生強調，外界所謂「火力全開」、「夜間加開」等說法是顛倒因果，主因近年推廣再生能源，白天有光電等再生能源，火力機組需要發電的量較少。

立法院經濟委員會昨日處理經濟部預算解凍案，立委質詢近日中火各機組發電占裝置容量逾90%以上，只有10號是歲修不發電，「火力全開」是否為常態？郭智輝表示，若委員認為中火是「火力全開」，他「不反對」。他並說，這不是常態，之後會與台電好好盤點。

針對興達電廠3、4燃煤機組已連續運轉多日，台電副總蔡志孟昨日在立法院受訪表示，興達3號機是今年12月底才會除役，4號機是明年12月底，並非燃煤機組除役後又重新運轉。

興達電廠環評承諾是興達燃煤機組轉為備用電力，啟用前提是備轉容量率在8％以下，且全年運轉時數以720小時為上限。台電現已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證。

台電說，21日部分機組檢修，考量供電穩定，適時調度興達燃煤機組，這是在特定情況下啟用，並非常態。



延伸閱讀

環境部：電力排碳係數 2030年拚減35%