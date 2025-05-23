主權基金財源籌措三個選項 國發會：外匯存底可有償使用

台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂昨（22）日表示，在財源籌措方面，須待行政院開會商議後決定，外匯存底、歲計賸餘、發債等三種方式都有其可能性。對於央行反對無償撥用外匯存底，她回應，若動用外匯存底會採有償方式。

賴清德總統在520就職周年談話中，宣布台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台，未來主管機關、基金財源、投資標的皆備受關注，立法院經濟委員會昨日處理預算凍結案，高仙桂、經濟部長郭智輝都被問到主權基金相關議題。

郭智輝表示，發展AI過程中，最大市場在美國，在美國對等關稅命題出現後，政府重新檢討發展策略，AI邊緣應用台灣已做了很多，但AI研究發展，主要還是在美國，如果能從發展初始就關注、投資，對後面加碼會很有幫助。他認為，現在設立國家主權基金是非常合適的時機。

郭智輝並說，現在已有國發基金、台杉公司是投資國內新創，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海外市場發展，台灣企業也會參與海外市場，「所以我們會對他們來做一些投資」。

民進黨立委邱議瑩關注主權基金財源？與國發基金如何區分？高仙桂說明，國發基金屬策略型扶植產業創新轉型，邱議瑩追問，意思是主權基金主外、國發基金主內？高仙桂僅表示都還在討論，不過基本上主權基金跟國發基金會並行。

針對財源，高仙桂表示，會考量國家整體財政、總體政經情勢。至於央行副總裁嚴宗大日前明確表示，主權基金不宜由外匯存底直接無償撥用，高仙桂昨日回應，若動用外匯存底，會採有償方式，而非無償調用。

高仙桂表示，賴總統已確定要成立主權基金，相關部會一定會設法，若行政院指定由國發會負責，國發會責無旁貸，但必須討論後才會確定主責單位。

目前正值台美關稅談判，此時宣告台灣將成立主權基金，未來投資是否重押美國？高仙桂回應，決定成立主權基金不是政策髮夾彎，目的是強化台灣產業競爭力，不是要扶植任何國家。

國民黨立委謝衣鳯關切，主權基金可能面臨市場波動風險，郭智輝表示，環境和專業決定主權基金是否賺錢，相信台灣有經驗豐富的投資者，政府將訂定專法，有專責管理機構負責。



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