主權基金掀話題 彭淮南當年這樣說 央行無法勝任操盤
台灣設立主權基金再度掀起話題。央行前總裁彭淮南曾形容，央行外匯存底就像是公司的營運資金，而主權基金則像是累積盈餘，他對主權基金的態度可歸納三大項：一、從未反對成立主權基金。二、必須要有明確機制和專法。三、主權基金要有專業操盤人，不是央行可以勝任。
檢視彭淮南過去在立法院發言，對成立主權基金維持權責清楚的處理態度。像多數的石油國家，將石油收益所賺的錢保留下來，去投資國外，為將來子子孫孫保護財源。至於新加坡是由政府發債，利率較高，轉手賣給中央退休基金，再將取得的資金成立一個新加坡政府投資公司（GIC），然後再到國外投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言