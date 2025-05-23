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主權基金掀話題 彭淮南當年這樣說 央行無法勝任操盤

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
央行前總裁彭淮南。聯合報系資料照
央行前總裁彭淮南。聯合報系資料照

台灣設立主權基金再度掀起話題。央行前總裁彭淮南曾形容，央行外匯存底就像是公司的營運資金，而主權基金則像是累積盈餘，他對主權基金的態度可歸納三大項：一、從未反對成立主權基金。二、必須要有明確機制和專法。三、主權基金要有專業操盤人，不是央行可以勝任。

檢視彭淮南過去在立法院發言，對成立主權基金維持權責清楚的處理態度。像多數的石油國家，將石油收益所賺的錢保留下來，去投資國外，為將來子子孫孫保護財源。至於新加坡是由政府發債，利率較高，轉手賣給中央退休基金，再將取得的資金成立一個新加坡政府投資公司（GIC），然後再到國外投資。

央行 主權基金

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