快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

臉書廣告資訊揭露不完整「每案罰50萬」 Meta 回應了

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

詐欺犯罪防制條例三讀與相關子法陸續公告後，數位發展部首次針對平台開鍘。數位發展部22日公告，Meta旗下臉書平台，有2則廣告資訊揭露不全，未落實實名制，每案各裁處50萬元罰鍰，2案共處100萬元罰鍰，並要求Meta限期改正。

數位發展部指出，針對Meta所經營Facebook平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊一事，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢察署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反詐防條例第31條第1項第2款情事，因此，依同條例第40條第1項第4款規定，對Meta每案各裁處50萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

Meta發言人表示「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。我們將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。」至於是否繳罰鍰或是提出相關訴願，則沒有回應。

詐騙 詐欺 Meta

延伸閱讀

臉書廣告資訊揭露不全 數發部今開罰Meta 100萬元

企業獲利續強+美股大規模回購潮 中信投信：美國大型成長股後市看旺

1分鐘看世界／Meta新AI模型發布延後 引發內部擔憂

為何「記憶」對AI聊天機器人很重要？背後恐有個資和隱私疑慮

相關新聞

鬆一口氣！對等關稅暫緩90天 4月失業率3.32%由升轉跌

主計總處22日公布2025年4月失業率為3.32%，月減0.03個百分點，結束連續二個月走揚態勢轉跌，且為25年來同月最...

不是「偷開」！台電：興達3、4號燃煤機尚未除役 依規穩定供電

核三廠2號機除役後，不僅台中電廠遭批火力全開，興達電廠3、4號燃煤機組也被發現運轉3天，遭批「偷開」。台電22日強調，興...

企業海外布局 經長：現在成立主權基金非常合適

總統賴清德近日宣示將成立主權基金，立委關切財源和設立目的。經濟部長郭智輝今天表示，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海...

賴總統提「脫中入北」 經濟學家李鎮宇：並非每個產業都適合「入北」

對於賴清德總統日前提出所謂的「脫中入北」，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，新南向與入北是可以並行並存的，而不是互斥關係，...

興達兩燃煤機組上工 台電：有展延許可、非偷開

非核家園沒幾天，不僅台中電廠每日用煤量從3萬多噸增至4萬多噸，高雄興達電廠3號及4號燃煤機組又被高雄市議員邱于軒爆料，3...

臉書涉及廣告資訊揭露不全 數發部罰2案共100萬元罰鍰

數發部22日指出，針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook平台，未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。