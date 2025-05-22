興達兩燃煤機組上工 台電：有展延許可、非偷開

非核家園沒幾天，不僅台中電廠每日用煤量從3萬多噸增至4萬多噸，高雄興達電廠3號及4號燃煤機組又被高雄市議員邱于軒爆料，3、4號機操作許可已到期卻偷偷運轉發電。台電表示，台電已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，目前均為服役中機，啟動符合法規與限制。

外界關切台電啟動興達電廠3、4號燃煤機組，增加空汙，台電表示，興達電廠3、4號燃煤機組目前為服役中機組，台電已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，期間調度啟動符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，且台電所有發電機組及運轉等相關資訊均於官網公開揭露，對於特定人士以「偷開」指控台電，抹煞同仁依照規定穩定供電的努力，台電深感遺憾。

台電董事長曾文生今（22）日於行政院會後記者會表示，台電供電支持民生用電和經濟發展，非以賺錢為目的，在此前提下，台電依然做了非常大的努力，是近年固定污染源減量最多的企業。然而，台灣空氣污染源不只火力電廠，空氣污染防制有多元面向，各層級行政機關也有各自應盡義務，如果社會關心空氣污染，各污染源減量努力成果應該同時檢驗。

依據環境部環境影響評估委員會審查通過的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」，台電表示，啟動興達燃煤機組是遵循環評所登載備用機組啟用條件及相關法規運轉，興達3號、4號機自2024年起於空品不良季節（10月至3月）不發電，除役時間分別為今年12月及明年12月，發電工作將由新增的複循環燃氣機組接棒。