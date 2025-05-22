「健康台灣」讓全民共感 賴總統提四大策略推廣運動

總統府22日舉行第4次「健康台灣推動委員會」會議，賴清德總統主持時表示，下階段的任務就是要讓全民共感，政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識及整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

賴總統表示，不論是健康台灣委員會，或「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，運作將近一年來，各項政策的討論和推動，已經從單一部會各司其職到全政府分工合作，並且持續擴大全社會的參與，下階段的任務就是要讓全民共感。

賴總統說，政府要積極發起全民可參與的行動，推廣全民應具備的認知與觀念，讓「促進健康」、「因應氣候變遷」、「提升全社會防衛韌性」的概念與作為，能夠融入民眾的生活。當民眾對政策有感、有參與，才能一起落實各委員會所設定的目標。

例如，去年首次會議，設下「健康台灣」的目標，是在8年內，民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。為了要達到這個目標，必須結合各部會的力量，建置完整的運動網絡，並促進全民、全齡養成規律運動習慣，在2030年，較2021年，身體活動人口數增加15%，進而增加國人健康平均餘命。

賴總統指出，政策的推動已經提升到全政府分工合作，今天衛福部的報告，集結了交通部、教育部、勞動部等部會的規劃，並且加上委員會簡文仁委員及行政院在會前的指導。未來，政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識以及整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

賴總統提到，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行動、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性才會大幅提升。教育部將向各位報告，如何透過健康促進相關課程，讓孩子們理解健康的重要性，並透過實作與情境教學內化為日常習慣。

賴總統重申，未來要透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，以及與家庭、社區緊密連結，打造完整的健康教育支持系統，讓健康不只是書本上的知識，而是每個人生活的日常。打造「健康台灣」需要跨部會合作，需要公私協力，更需要全民參與，才能讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

他說，台灣的各項健康政策和醫療公衛經驗，都能促進跟世界的交流合作。在今天開會當下，衛福部長邱泰源正率領「世衛行動團」在日內瓦進行醫衛專業交流，不僅僅向世界展現台灣豐厚的醫衛軟實力，也向國際發聲，只要讓台灣參與WHO相關活動，絕對可以對國際醫療公衛體系做出更多貢獻。