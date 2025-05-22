賴總統指示成立主權基金是要投資美國 AI？經長郭智輝說話了

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經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

總統賴清德日前宣示將成立主權基金，成為朝野立委關注焦點。經濟部長郭智輝22日在立法院經濟委員會表示，現在設立國家主權基金非常合適。AI的研究發展，主要還是在美國，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著台灣企業參與海外市場，「我們會對他們做一些投資」。

經濟部與國發會今日赴立法院經濟委員會，報告114年度公務預算解凍案。多位朝野立委質詢鎖定主權基金，並關切主權基金是否投資美國。

國民黨立委謝衣鳳質詢主權基金設立目的和財源為何。高仙桂表示，台灣面臨國內外經濟情勢，包括美國關稅、地緣政治風險等，國內財政基礎和豐厚的外匯基礎，現在是成立主權基金的時機。她也提到，其他國家也有以有償的方式使用外匯存底成立主權基金。

站在高仙桂後面的郭智輝頻頻點頭，謝衣鳳點名郭智輝回答。郭智輝表示，在發展AI的過程中，最大的市場在美國，在美國對等關稅命題出現後，重新檢討發展策略，AI的邊緣應用台灣已經做了很多，但AI的研究發展，主要還是在美國，如果能從發展的一開始就能關注、投資，對後面的加碼會有很有幫助。他認為主權基金的設立，在當下來講是非常正確的一個選擇。

郭智輝並說，現在已有的國發基金，台杉公司是投資國內新創企業，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海外市場發展，現台灣企業也會參與海外市場，「所以我們會對他們來做一些投資」，現在來設立國家主權基金是一個非常合適的時機。

謝衣鳳關切，主權基金可能面臨市場波動風險。對此，郭智輝表示，環境和專業決定主權基金是否賺錢，相信台灣有經驗豐富的投資者。對於主權基金，政府會訂定專法，有專責管理機構負責，包括明定主權基金目的、資金來源、治理與監理架構，確保主權基金的公開透明，並且符合政策目標。

郭智輝 美國 主權基金

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