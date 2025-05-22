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鬆一口氣！對等關稅暫緩90天 4月失業率3.32%由升轉跌
主計總處22日公布2025年4月失業率為3.32%，月減0.03個百分點，結束連續二個月走揚態勢轉跌，且為25年來同月最低；4月經季節調整後失業率為3.36%，與上月持平。今年前四月失業率平均為3.33%，年減0.03個百分點。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前國內整體勞動市場仍呈穩定，由於川普對等關稅宣布暫緩90天，因此對於4月失業率統計影響並不明顯，若無意外的話，預期5月失業率仍會呈下降趨勢。
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