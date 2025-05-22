4月失業率3.32% 終止連2個月上升

主計總處今天公布4月失業率為3.32%，較3月下降0.03個百分點，終止連續2個月上升；經季節調整後的失業率為3.36%，跟先前持平。

主計總處表示，4月就業人數為1160萬5000人，月減5000人，失業人數為39萬9000人，月減4000人。觀察失業原因，其中初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業及對原有工作不滿意而失業者，也都減少1000人；跟去年同月比較，失業人數減少4000人。