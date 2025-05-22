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不是「偷開」！台電：興達3、4號燃煤機尚未除役 依規穩定供電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，高雄興達電廠3、4號備用燃煤機組被目擊運轉發電，煙囪冒出陣陣白煙直竄天際，台電表示一切符合啟動條件及環保承諾。記者劉學聖／攝影
核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，高雄興達電廠3、4號備用燃煤機組被目擊運轉發電，煙囪冒出陣陣白煙直竄天際，台電表示一切符合啟動條件及環保承諾。記者劉學聖／攝影

核三廠2號機除役後，不僅台中電廠遭批火力全開，興達電廠3、4號燃煤機組也被發現運轉3天，遭批「偷開」。台電22日強調，興達電廠3、4號燃煤機組目前為服役中機組，台電已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，期間調度啟動符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制。

台電表示，台電所有發電機組及運轉等相關資訊均於官網公開揭露，對於特定人士以「偷開」指控台電，台電深感遺憾，並強調台電是依照規定穩定供電。

台電說明，21日因林口1號機、大潭1號機、民營和平1號機等部分機組故障檢修，為考量系統供電穩定，台電適時調度啟動興達燃煤3號、4號機組，以維持穩定供電，這是在特定情況下啟用，並非常態，啟用時間亦有限制，後續將視情況滾動式調整調度。

針對外界持續關注燃煤發電與空污，台電董事長曾文生今於行政院會後記者會表示，台電供電支持民生用電和經濟發展，非以賺錢為目的，在此前提下，台電依然做了非常大的努力，是近年固定污染源減量最多的企業。然而，台灣空氣污染源不只火力電廠，空氣污染防制有多元面向，各層級行政機關也有各自應盡義務，如果社會關心空氣污染，各污染源減量努力成果應該同時檢驗。

台電指出，依據環境部環境影響評估委員會審查通過的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」，遵循環評所登載備用機組啟用條件及相關法規運轉，台電規劃興達3號、4號機自2024年起於空品不良季節（10月至3月）不發電，未來分別規劃於2025年12月及2026年12月除役，由新增的複循環燃氣機組接棒。

興達電廠 台電

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