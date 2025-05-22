美債現信心危機 00687B經理人：短線利空影響流動性

日本5月20日辦理20年期公債標售慘淡收場，「尾差」（平均價格與最低成交價差）升至1.14，為1987年以來最大紀錄，顯示市場缺乏信心，繼日本公債後，美國財政部5月21日拍賣160億美元的20年期公債，得標利率5.05%，遠高於過去六次均值的4.61%，引發美債信心危機，美債20年期ETF5月22日跌幅明顯。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰表示，最新標售的20年期公債利率來到5%，但不代表是市場實際交易的殖利率，近日的美債價格劇烈下修，主要係擔憂川普減稅政策會提高美國國債赤字，影響美政府還債能力，導致公債需求疲軟，短線美債的確波動較大，惟債市投資應看長不看短，只要降息循環仍是進行式，對美債不致於過度悲觀。

00687B經理人江宇騰指出，美債由政府發行，即便被三大信評機構調降評等，仍是目前市場中信評及安全性較高的債種，去年以來因市場期待聯準會啟動降息後，美國長天期公債因受利率影響較大，可能有潛在價差空間，吸引市場搶進持有，但以資產配置角度而言，債券仍須回歸領息初衷，作為投組中的防禦配置。

國泰投信認為，川普的減稅政策還須等待美國國會表決，因川普這次是完全執政，研判若減稅政策通過，的確會提高美國政府債務風險，但減稅的目標是要幫助美國企業，加上川普團隊正在與各國積極談判中，未來美國擴大在地化生產，配合減稅促進企業盈餘增長，長期對美國經濟會有正向幫助，短期僅因政經因素而影響流動性，才會推升美債利率，且現在利率還在近十年的相對高檔，有投資吸引力。

手上持有大量美債部位的投資人，短期債券價格波動劇烈，或可考慮逢低適度加碼、分批布局，以降低持有均價，00687B是全台債券ETF少數有掛牌美元級別「國泰20年美債+櫃U（00687C）」，擔心匯率風險的投資人，或手上持有美元資產的投資人，可直接利用美元申購，省去換匯手續及費用。