企業海外布局 經長：現在成立主權基金非常合適

總統賴清德近日宣示將成立主權基金，立委關切財源和設立目的。經濟部長郭智輝今天表示，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海外市場發展，也有台灣企業參與海外市場，「我們會對他們做一些投資」，現在設立國家主權基金非常合適。

國民黨立委謝衣鳳今天在立法院質詢時關切主權基金設立目的和財源為何，國家發展委員會副主委高仙桂表示，台灣面臨國內外經濟情勢，包括美國關稅、地緣政治風險等，不過國內財政基礎和豐厚的外匯基礎，現在是成立主權基金的時機。

謝衣鳳追問，央行已表示不宜由外匯存底直接無償撥用，主權基金的財源規劃為何。高仙桂表示，還在研議，「有償可能也是型態之一」，其他國家也有以有償的方式使用外匯存底成立主權基金。

郭智輝表示，美國祭出關稅政策，加上美國為AI研發最大市場，台灣若可以從技術發展一開始就關注和投資，對後續的加碼會有很大的幫助，主權基金的設立是現在正確的選擇。

郭智輝表示，國內創新企業由國發基金、台杉公司等投資，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海外市場發展，也有台灣企業參與海外市場，「我們會對他們做一些投資」，現在設立國家主權基金是非常合適的時機。

謝衣鳳關切，主權基金可能面臨市場波動風險，郭智輝表示，環境和專業決定主權基金是否賺錢，相信台灣有經驗豐富的投資者，政府也會設立專法、專責管理機構、監理架構等，確保主權基金公開透明，並符合政策目標。

國民黨立委張嘉郡質詢時也關切主權基金設立財源等議題，高仙桂表示，觀察國際間主權基金，財源來自財政盈餘、外匯存底以及自然資源收益等，也有可能以發債形式，相關規劃都在討論中。