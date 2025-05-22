快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

美國債務動盪 景順：布局亞太地區高評級主權債與信用債的良好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

穆迪調降美國債信等級後，引發市場對美國債務的憂心。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，穆迪調降評等對投資人配置影響有限，投資人應保持多元化資產配置。

趙耀庭表示，大多數機構投資者早在2013年就已將美國公債視為一個獨立資產類別，而非AAA評級資產，因此穆迪調降評等對投資人配置影響有限，須密切關注美國國會就其國內預算進行的討論。

穆迪這次調降原因為：

1.財政赤字高：美國每年財政赤字接近2兆美元，占GDP的6%以上。

2.削減支出難以根本改變赤字：即使政府削減支出對整體赤字不太可能造成長遠影響。

3.預算法案受阻：共和黨提出的預算與稅收法案在眾議院未獲通過，因為部分共和黨議員反對法案。

4.政策轉向面臨挑戰：如果推動成長的措施會加劇財政赤字，川普政府在將政策重點從關稅轉向這些措施如減稅時，可能會遇到挑戰。

美國公殖利率上升反映出經濟衰退風險降低、通膨預期上升和財政赤字憂慮加劇，因為美國國會提議進一步減稅，但沒有相應措施抵銷支出。儘管美國公債市場仍面臨來自「債券義勇軍」的壓力，但無需恐慌。美國仍有多種手段應對債務及赤字。預計債務上限將會被提高，正如2023年及之前的許多時期一樣。外國投資者尚未大規模拋售美國公債，而美國聯準會也不太可能屈服於壓力。

趙耀庭表示，正在關注預算討論的進展，若有跡象顯示美國財政部將增加債券發行，可能推高殖利率並使殖利率曲線變得更陡峭。相反的，若關稅收入增加、減稅尚未實施，美國赤字則可能在今年內縮小。美國財政前景在長期來看仍不明朗，這也是為什麼美國的實質殖利率目前偏低，並可能持續偏低。投資人應保持多元化資產配置，目前可能是布局亞太地區高評級主權債與信用債的良好時機。

高殖利率 美國公債

延伸閱讀

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

台股驚驚漲、趕上車太晚？股添樂點名00919、0056、00929換股潮還有戲

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

相關新聞

不是「偷開」！台電：興達3、4號燃煤機尚未除役 依規穩定供電

核三廠2號機除役後，不僅台中電廠遭批火力全開，興達電廠3、4號燃煤機組也被發現運轉3天，遭批「偷開」。台電22日強調，興...

賴總統提「脫中入北」 經濟學家李鎮宇：並非每個產業都適合「入北」

對於賴清德總統日前提出所謂的「脫中入北」，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，新南向與入北是可以並行並存的，而不是互斥關係，...

川普關稅是否壓垮新南向？台新金控李鎮宇：仍走得下去

美國總統川普關稅政策90天的豁免期將在7月中旬結束，東南亞各國仍面臨相當高的關稅壓力，新南向政策是否還能持續？台新金控首...

企業海外布局 經長：現在成立主權基金非常合適

總統賴清德近日宣示將成立主權基金，立委關切財源和設立目的。經濟部長郭智輝今天表示，主權基金是對台灣以外的地區投資，隨著海...

側寫彭淮南看外匯存底與主權基金 營運資金VS累積盈餘

總統賴清德宣布成立主權基金，使得「主權基金」再度受到關注。在金融圈德高望重的央行前總裁彭淮南，他曾形容中央銀行的外匯存底...

突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

總統賴清德親自下指令，國家要成立主權基金，而且宣布時機點就在行政院代表率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。