美國債務動盪 景順：布局亞太地區高評級主權債與信用債的良好時機

穆迪調降美國債信等級後，引發市場對美國債務的憂心。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，穆迪調降評等對投資人配置影響有限，投資人應保持多元化資產配置。

趙耀庭表示，大多數機構投資者早在2013年就已將美國公債視為一個獨立資產類別，而非AAA評級資產，因此穆迪調降評等對投資人配置影響有限，須密切關注美國國會就其國內預算進行的討論。

穆迪這次調降原因為：

1.財政赤字高：美國每年財政赤字接近2兆美元，占GDP的6%以上。

2.削減支出難以根本改變赤字：即使政府削減支出對整體赤字不太可能造成長遠影響。

3.預算法案受阻：共和黨提出的預算與稅收法案在眾議院未獲通過，因為部分共和黨議員反對法案。

4.政策轉向面臨挑戰：如果推動成長的措施會加劇財政赤字，川普政府在將政策重點從關稅轉向這些措施如減稅時，可能會遇到挑戰。

美國公殖利率上升反映出經濟衰退風險降低、通膨預期上升和財政赤字憂慮加劇，因為美國國會提議進一步減稅，但沒有相應措施抵銷支出。儘管美國公債市場仍面臨來自「債券義勇軍」的壓力，但無需恐慌。美國仍有多種手段應對債務及赤字。預計債務上限將會被提高，正如2023年及之前的許多時期一樣。外國投資者尚未大規模拋售美國公債，而美國聯準會也不太可能屈服於壓力。

趙耀庭表示，正在關注預算討論的進展，若有跡象顯示美國財政部將增加債券發行，可能推高殖利率並使殖利率曲線變得更陡峭。相反的，若關稅收入增加、減稅尚未實施，美國赤字則可能在今年內縮小。美國財政前景在長期來看仍不明朗，這也是為什麼美國的實質殖利率目前偏低，並可能持續偏低。投資人應保持多元化資產配置，目前可能是布局亞太地區高評級主權債與信用債的良好時機。