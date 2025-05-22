美債信心危機 投信：債市投資應看長不看短

繼日本長天期公債殖利率飆升，美國財政部21日拍賣160億美元的20年期公債，得標利率5.05%，遠高於過去6次均值的4.61%，升破5%，引發美債信心危機，包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）等國內熱門債券ETF，今天股價跌幅都逼近2%。

如果加上5月初新台幣兌美元急升帶來的匯差衝擊，美債ETF同時面臨匯、債雙殺，00679B、00687B5月以來股價波段跌幅都超過一成。

對此，國泰投信基金經理人江宇騰分析，最新標售的20年期美國公債利率來到5%，不代表是市場實際交易的殖利率，近日美債價格劇烈下修，主要是市場擔憂川普減稅政策會提高美國國債赤字，影響美政府還債能力，導致公債需求疲軟。

江宇騰認為，短線美債的確波動較大，惟債市投資應看長不看短，只要降息循環仍是進行式，對美債不需過度悲觀。

江宇騰指出，美債是由美國政府發行，即便被3大信評機構調降評等，仍是目前市場中信評及安全性較高的債種，去年以來因市場期待聯準會啟動降息後，美國長天期公債因受利率影響較大，可能有潛在價差空間，吸引市場搶進持有，但以資產配置角度而言，債券仍須回歸領息初衷，作為投資組合中的防禦配置。

國泰投信認為，川普的減稅政策還須等待美國國會表決，因川普這次是完全執政，研判若減稅政策通過，的確會提高美國政府債務風險，但減稅的目標是要幫助美國企業，加上川普團隊正在與各國積極談判中，未來美國擴大在地化生產，配合減稅促進企業盈餘增長，長期對美國經濟會有正向幫助。

短期因政經因素影響流動性，推升美債利率，惟目前美債利率處在近10年相對高檔，投資吸引力浮現。