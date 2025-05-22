賴總統提「脫中入北」 經濟學家李鎮宇：並非每個產業都適合「入北」

對於賴清德總統日前提出所謂的「脫中入北」，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，新南向與入北是可以並行並存的，而不是互斥關係，因為和產業型態有關，並非每個產業都可「入北」。

李鎮宇也分析，多數的企業等關稅核彈落地，再看新布局的地點何在，他估計這三個月所有投資都會暫停：「因為不知如何投資，不確定太大了！」第2季的經濟成長率尚未出爐，李鎮宇預期，投資方面的表現預期衰退，即使有正成長，應該也是台積電效應，但其他多數的公司都會暫停，也就是台積電的投資會掩蓋其他多數公司的暫停投資情況。

李鎮宇認為，脫中入北的確是一個選項，但仍有產業別的限制；他分析，若實力夠大的企業主，就會去美國投資，例如，先前已有很多台商去德州，但這批現在能入北的企業主，許多是早年在中國生產已壯大整個事業規模，進而已有能力去全世界投資，尤其是入北，像鴻海去美國，或是仁寶去巴西，另外緯創、和碩電子五哥都有去墨西哥，在拜登時還去維州設廠。

至於傳統產業也能入北，但去的不會是美國，而是墨西哥；李鎮宇指出，對傳產而言，去美國生產成本太高，換言之，在他看來「脫中入北」只有某些大的ICT產業適用，傳產仍是要以新南向為主，即使入北也只能去墨西哥。李鎮宇舉例，像是紡織廠去墨西哥就很麻煩，連最上游的絲，都要在墨國作，才能免稅，因此，並不是每個產業都能脫中入北，很多傳產仍只能選新南向國家裡稅率比較低的地方。

李鎮宇也分析，英國的談判結果就是很好的借鏡，至少可判斷出零關稅是不可能的了以英美這麼好的關係，而且美國還對英國出超，但仍會被課10%關稅，因此10%將會是其他國家關稅起跳的地板價：「連兄弟都要被課10%，更何況其他國家？」

李鎮宇預期，先前海湖莊園出來的對等關稅稅率是20%至50%，所以他認為，7月豁免期結束之後，台灣和多數國家的稅率區間應以10%至20%最可能，而台灣只要在這個區間，能有比南韓更好的稅率就已算贏。他更指出，也不要再想透過簽FTA（自由貿易協定）來得到關稅豁免，這是不可能的事。

至於英國已談出汽車232條款，給10萬輛免稅，超過再課25%，李鎮宇則預期，半導體的232條款至少要100天才會出來，英國的汽車232條款談判結果，也將是台灣談判半導體關稅的重要參考依據。