川普關稅是否壓垮新南向？台新金控李鎮宇：仍走得下去

美國總統川普關稅政策90天的豁免期將在7月中旬結束，東南亞各國仍面臨相當高的關稅壓力，新南向政策是否還能持續？台新金控首席經濟學家李鎮宇今日指出，由於東南亞各國的稅率一定比中國高，因此新南向政策仍然可持續，對於廠商而言，差異只在是否從東南亞的其中的國家轉移到另外一個國家而已。

李鎮宇分析，在川普1.0之後，許多國家的供應鏈都大量從中國移轉，不只是台灣，就連日本、南韓，連中國自己都增加對東南亞的投資。即使川普2.0來襲，李鎮宇仍認為新南向的政策仍可持續，絕非無以為繼。

李鎮宇舉例，假設把越南的稅率從一開始的46%降至25%，菲律賓因為和美國關係較好而降至10%，這時廠商可能評估把基地從越南移到菲律賓。

在李鎮宇看來，這次川普的關稅政策是「無差別格鬥」，大家都中獎，絕不會有零關稅的情況，在90天談判之後，只要被加徵的關稅稅率比其他國家來得低，就賺到了；至於越南，雖然過去親中，但現在也在努力經營和美國的關係，屆時稅率談判仍有可能得到好的結果。李鎮宇認為廠商這段期間應該先觀望，等豁免期結束，關稅內容定版之後，才有明確的投資決策和生產基地移轉的依據。

至於台灣，李鎮宇指出，台灣若能談到10%至20%，就已經算贏，只要不輸主要競爭對手，尤其是南韓就好。

李鎮宇也分析，倘若是傳統產業的台商，恐怕仍以東南亞為較佳的生產基地，頂多移到墨西哥，至少仍比屆時有極大可能適用最高稅率的中國要好。

至於ICT產業，李鎮宇分析，很多ICT產業先前都已分散產基地到墨西哥，甚至美國等地，亦即早已「入北」，對企業主而言，若同時有二、三個地方，可以彈性調配生產，受到關稅衝擊的影響較能分散，但能否分散設廠，仍和其規模有關，也因此很多傳統產業，而且只有一個廠的中小型企業主，仍只能留在東南亞設廠。