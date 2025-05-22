快訊

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

台灣有無需要成立主權基金 徐旭東：Of course

中央社／ 台北22日電

遠東國際商業銀行今天召開股東常會，遠東集團董事長兼遠東商銀副董事長徐旭東會後被問及台灣有無需要成立主權基金，他回應Of course；至於合適的投資領域與公司類型，他則說這問題太難答了。

徐旭東受訪時也提到，要鼓勵國內公司走向國際化，且開放讓國外投資也很好，他並表示，遠東現在是控股公司，要不要轉型成投資公司，「你可以賺更多錢的話，why not」。

遠東商銀總經理周添財受訪指出，主權基金就是由政府組成的基金，一般來說其目的多元，有政治、經濟等層面的考量， 也會有保護自身產業的考量，現在國際間，比如新加坡、挪威，都有很好的主權基金，到處去投資，且大部分以獲利、著眼於高階技術產業為主，但台灣政府會如何規劃，無法代答。

周添財進一步表示，事實上，挪威主權基金有投資遠東商銀，因為遠東商銀股利政策穩定，績效也相當不錯；至於併購議題，他則說，先前與多家談過，但併購機會可遇不可求，遠東商銀只會追求好標的，「太大的我們也吃不下」。

此外，針對外資占遠東商銀持股的目標比重，徐旭東笑說，「當然不要超過51（%），更重要的，我也不需要」。

遠東商銀 主權基金

延伸閱讀

突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

主權基金重押投資美國？國發會副主委高仙桂：並非要扶植任何國家

賴清德要成立主權基金 網猜「拿來買美債」質疑台灣成美國提款機

台灣將成立主權基金 財部：籌措主權基金財源 但不代表是主管機關

相關新聞

側寫彭淮南看外匯存底與主權基金 營運資金VS累積盈餘

總統賴清德宣布成立主權基金，使得「主權基金」再度受到關注。在金融圈德高望重的央行前總裁彭淮南，他曾形容中央銀行的外匯存底...

漢翔股東會／去年營收創新高 通過配發現金股利1.38元

漢翔（2634）22日召開股東常會，會中通過盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%。尚在國外業拓的董事長...

突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

總統賴清德親自下指令，國家要成立主權基金，而且宣布時機點就在行政院代表率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectU...

彭淮南卸任後罕見用個人名義發布澄清稿 強調卸任央行總裁後謹守分寸

前中央銀行總裁彭淮南今日罕見在卸任之後用個人名義發布澄清稿，他強調並未接受某報專訪，昨日只是告知某報記者，該報報導他反對...

因應美關稅衝擊 中市府宣布：9產業公會參展經費補助到位

因應美國對等關稅，台中市政府今宣布，補助公會赴國外參展的經費已到位，首波將發出2千5百萬元，第一階段補助以台中市受關稅影...

央行前總裁彭淮南：未接受媒體專訪、僅是澄清新聞

對於中國時報頭版刊登中央銀行總裁彭淮南專訪，彭淮南22日澄清，並未接受媒體專訪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。