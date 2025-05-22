台灣有無需要成立主權基金 徐旭東：Of course
遠東國際商業銀行今天召開股東常會，遠東集團董事長兼遠東商銀副董事長徐旭東會後被問及台灣有無需要成立主權基金，他回應Of course；至於合適的投資領域與公司類型，他則說這問題太難答了。
徐旭東受訪時也提到，要鼓勵國內公司走向國際化，且開放讓國外投資也很好，他並表示，遠東現在是控股公司，要不要轉型成投資公司，「你可以賺更多錢的話，why not」。
遠東商銀總經理周添財受訪指出，主權基金就是由政府組成的基金，一般來說其目的多元，有政治、經濟等層面的考量， 也會有保護自身產業的考量，現在國際間，比如新加坡、挪威，都有很好的主權基金，到處去投資，且大部分以獲利、著眼於高階技術產業為主，但台灣政府會如何規劃，無法代答。
周添財進一步表示，事實上，挪威主權基金有投資遠東商銀，因為遠東商銀股利政策穩定，績效也相當不錯；至於併購議題，他則說，先前與多家談過，但併購機會可遇不可求，遠東商銀只會追求好標的，「太大的我們也吃不下」。
此外，針對外資占遠東商銀持股的目標比重，徐旭東笑說，「當然不要超過51（%），更重要的，我也不需要」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言