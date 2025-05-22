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側寫彭淮南看外匯存底與主權基金 營運資金VS累積盈餘

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行前總裁彭淮南。（聯合報系資料照片）
中央銀行前總裁彭淮南。（聯合報系資料照片）

總統賴清德宣布成立主權基金，使得「主權基金」再度受到關注。在金融圈德高望重的央行前總裁彭淮南，他曾形容中央銀行的外匯存底就像是公司的營運資金，而主權基金則像是累積盈餘，對主權基金的態度可規納三大項：一、從未反對成立主權基金。二、必須要有明確的機制和專法。三、主權基金要有專業的操盤人，不是中央銀行可以勝任。

檢視央行前總裁彭淮南過去在立法院的發言，對於成立主權基金，維持權責清楚的的處理態度。彭淮南認為，中央銀行的外匯存底就像是營運資金，而主權基金則像是累積盈餘，有多的錢才去做「主權基金」。像多數的石油國家，因為擔心未來石油資源耗盡，子孫沒有錢；所以將賺的錢保留下來，去投資國外，為他們將來的子子孫孫保護財源。這些石油國家的主權基金規模非常大。

至於新加坡成立主權基金的模式，由政府發債，利率較高，轉手賣給中央退休基金，再將取得的資金成立一個GIC（新加坡政府投資公司），然後再到國外投資。

彭前總裁雖然退休，但一直也都擔任央行無給職榮譽顧問，每天風雨無阻。他曾在清華大學受頒名譽經濟博士典禮上表示，「在銀行業服務（含央行）長達51年又5個月；我的第一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員，這是我相當自豪的事。即使卸任之後，仍然十分關心各種經濟問題，始終想要將最好的政策分析及時呈現，供政府參考，庶幾不負國人期待。這是我一生的志業」。

賴清德 彭淮南 央行 主權基金

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