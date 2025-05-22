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政院通過2030減碳目標 六大部門6個月內訂修相關方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院22日通過第三階段溫室氣體管制目標，環境部指出，三期目標核定版已依法公布於環境部「氣候資訊公開平臺」，我國2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原2022年發布國家自定貢獻之「較基準年（2005年）減量24±1%」提升為「減量28±2%」，將由六大部門主政部會於6個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於8個月內訂修減量執行方案。

行政院長卓榮泰指出，為邁向2050淨零排放的目標，賴清德總統已經於總統府國家氣候變遷對策委員會，宣示更積極的減碳目標：國家溫室氣體淨排放量比起2005基準年，2030年要減少28±2%，2032年要減少32±2%，2035年要減少38±2%，積極減碳的同時也驅動綠色成長。

環境部說明，依氣候法訂定五年為一期之階段管制目標，搭配六大部門減量行動方案及地方減量執行方案，務實推動2050淨零排放目標。環境部於2024年依法訂定第三期溫室氣體階段管制目標（草案），經上網公告及公聽程序廣徵意見並參酌回應後陳報行政院，行政院於2025年5月6日核定，作為我國未來5年（2026-2030年）各級政府推動溫室氣體減量行動之依據。

環境部表示，三期目標核定版已依法公布於環境部「氣候資訊公開平臺」，我國2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原2022年發布國家自定貢獻之「較基準年（2005年）減量24±1%」提升為「減量28±2%」，減碳企圖心相較於亞洲鄰近國家僅次於日本；同時提出2030年電力排放係數階段目標0.319 公斤CO2e/度（較現況下降約35%）及能源、製造、住商、運輸、農業及環境六大部門階段管制目標。

環境部說，依氣候法規定，三期目標核定後，將由六大部門主政部會於6個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於8個月內訂修減量執行方案，上述各方案訂修期間均將依法落實資訊公開、公眾參與作業，屆時各方案草案、公聽會資訊均將統一公開於「氣候資訊公開平臺」，各界得於法定期間內上網表達書面意見，且得線上報名相關部門行動方案公聽會（採同步直播方式辦理）或地方執行方案座談會，俾將各方意見納入方案訂修及核定參考。

環境部提到，我國已於今年1月23日提出2032及2035年國家減碳新目標，目前環境部與各部會同步就20項減碳旗艦行動計畫召開社會溝通會議，以凝聚共識尋找解方。

減碳 地方政府

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