印度4邦政府代表團來訪 駐台代表：深化台印經貿連結

印度4個邦政府代表率團訪台，並於21日出席「台灣-印度投資策略夥伴論壇」，印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫表示，此訪團規模為印度史上之最，將進一步深化台印經貿連結。

印度台北協會發布新聞稿指出，印度台北協會與經濟部投資促進司、工業技術研究院於21日在台北舉辦「台灣-印度投資策略夥伴論壇」，4個印度邦政府代表率團訪台與會，為史上最大規模幫政府代表團，展現印度吸引台商及外資的堅定決心。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh LaxmanbhaiYadav）於論壇發表演講，闡述「印度的黃金十年」，剖析當前印度經濟快速發展的潛力和吸引力，及印度龐大市場的各式投資機會。

葉達夫提到，本次印度代表團陣容鼎盛，涵蓋多個經濟快速成長且具備獨特優勢的邦。作為印度史上最大規模的邦政府代表團訪台活動，本次論壇無疑將進一步深化台灣與印度之間的經貿連結，共同開創互惠互利的合作新篇章。

經濟部投資促進司長張銘斌致詞時強調，印度是台商布局的有利選項，不僅因為其龐大的內需市場、豐沛的勞動力與資源，更因為印度政府提供了「電子零組件製造補助計畫（ECMS Program）」等多項優惠方案。

張銘斌也說，印度巨大的商機已吸引許多廠商進行策略合作，例如台灣忠實集團（Allegiance Group）即規劃在印度設立6座國際科技園區（ITIP）。

印度台北協會表示，印度坦米爾那都邦（TamilNadu）、安德拉邦（Andhra Pradesh）、泰倫加納邦（Telangana）、卡納塔卡邦（Karnataka）等4大邦代表於論壇介紹投資潛力與優勢，此外，印度科技公司VVDN Technologies資深副總裁Gourab Basu分享印度與台灣商務合作的成功案例。

印度台北協會指出，多位台灣企業代表出席參與，並對印度各邦在電子產業、電動汽車、資訊科技及人工智慧等領域的發展潛力與投資機會展現出高度興趣。