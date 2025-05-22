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突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，主權基金是對台灣以外的地區做投資，有些台灣企業也會參與海外市場，「所以我們會對他們來做一些投資」。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝表示，主權基金是對台灣以外的地區做投資，有些台灣企業也會參與海外市場，「所以我們會對他們來做一些投資」。圖／本報系資料照片

總統賴清德親自下指令，國家要成立主權基金，而且宣布時機點就在行政院代表率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）後。經濟部郭智輝今日在立法院經委會答詢表示，「一些台灣企業會參與海外市場，所以我們會對他們來做一些投資」，因此他認為「現在來設立國家主權基金是非常合適的時機」。

經濟部與國發會22日赴立法院經濟委員會，報告114年度公務預算解凍案，多位朝野立委質詢鎖定主權基金。國民黨立委謝衣鳳質詢國發會副主委高仙桂，有關主權基金的財源及規劃時，郭智輝在備詢台後方頻頻點頭，謝衣鳳因此點名問郭智輝，「是不是有同意要投資他們？」

郭智輝表示，在發展AI的過程中，最大的市場在美國，在美國對等關稅命題出現後，他們重新檢討發展策略，AI的邊緣應用台灣已經做了很多，但AI的研究發展部分，主要還是在美國，如果能從發展的一開始就能關注、投資，對後面的加碼會有很有幫助，因此「我們認為這個AI主權基金的設立，在當下來講是非常正確的一個選擇」。

郭智輝說指出，現在已有的國發基金，是投資台灣的新創企業，而主權基金是對台灣以外的地區做投資，有些台灣企業也會參與海外市場，「所以我們會對他們來做一些投資，我認為現在來設立國家主權基金是一個非常合適的時機」。

郭智輝強調，台灣投資業者都有參與海外投資的機會，對於主權基金，政府會訂定專法，有專責管理機構負責，包括明定主權基金目的、資金來源、治理與監理架構，確保主權基金的公開透明，並且符合政策目標。

郭智輝 賴清德 美國 經濟部 國發基金 主權基金

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