彭淮南卸任後罕見用個人名義發布澄清稿 強調卸任央行總裁後謹守分寸

前中央銀行總裁彭淮南今日罕見在卸任之後用個人名義發布澄清稿，他強調並未接受某報專訪，昨日只是告知某報記者，該報報導他反對主權基金是錯的，他個人從未反對成立主權基金。彭淮南說，關於某報刊於報上有關他談及主權基金的內容，全數是現任央行總裁楊金龍之前在立法院報告的內容，並非他接受專訪的內容。

彭淮南強調，他自從卸任總裁之後謹守分寸，從未輕易對外發言，此次發言，僅在澄清，特此聲明。