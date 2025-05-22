因應美關稅衝擊 中市府宣布：9產業公會參展經費補助到位

因應美國對等關稅，台中市政府今宣布，補助公會赴國外參展的經費已到位，首波將發出2千5百萬元，第一階段補助以台中市受關稅影響甚鉅的6大產業為主，如工具機、手工具、自行車、金屬製品、光電面板及航太等計9家同業公會。

經發局長張峯源說，市長盧秀燕率六都之先於4月7日邀集台中市產業公會代表進行企業座談，並於會後宣布6大策略，其中並針對拓銷參展給予經費補助。為協助公會儘速取得補助款，經費核銷作業將務求順暢、簡政便民，讓企業解燃眉之急。

他說，台中市做為這波關稅風暴的重災區，市府除啟動「專案緊急因應小組」，盤點台中市重點出口產業受影響情形，並主動赴公會、舉辦產業園區座談會逾30場傾聽企業心聲。多數業者反映，補助廠商去海外參展可解決燃眉之急。

為鼓勵國內廠商多到美國以外的市場去行銷，爭取世界各國的訂單，市府第一階段綜合考量以工具機、手工具、自行車、金屬製品、光電面板及航太等受美方對等關稅影響的同業公會者優先補助，並評估受關稅衝擊的產業公會其所屬台中市會員廠商比例及當年度參加國際展覽實績，最後核定補助9家同業公會。

對此，台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜、台灣木工機械工業同業公會理事長張銀恭、台灣機械工業同業公會秘書長許文通等人表示感謝盧市長與市府團隊對地方產業的支持。

台灣工具機暨零組件工業同業公會秘書長陳忠平、台灣區電機電子工業同業公會副主任盧公民、台灣自行車輸出業同業公會秘書長周淑芳也感謝盧市長照顧地方產業、照護台中，表示此次補助猶如即時雨，讓公會可以盡速協助會員廠商征戰全球各大國際展會，積極拓展外銷市場。

經發局說，此次參展補助額度不得超過申請計畫總經費50%，補助經費限用於場地租金、場地佈置費、產品網頁製作翻譯、線上平台建置費等，且同業公會必須將8成以上補助款用於台中市參展廠商，鼓勵台中市廠商拓銷國際，加速產業轉型升級。