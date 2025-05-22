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央行前總裁彭淮南：未接受媒體專訪、僅是澄清新聞
對於中國時報頭版刊登中央銀行總裁彭淮南專訪，彭淮南22日澄清，並未接受媒體專訪。
彭淮南表示，中國時報21日的A2版，記者曾薏蘋報導「馬、蔡曾提主權基金，卡在央行」、「彭淮南時代一直站在反對面...」。因無法聯繫撰稿記者，便致電中時舊識資深黃姓記者，請他轉告撰稿同事「本人從未反對成立主權基金」，黃姓記者問可否具名，本人同意，言談內容僅此而已，未涉及他事。
彭淮南強調，自卸任總裁後謹守分寸，從未輕易對外發言；此次發言是為了澄清新聞，特此聲明。
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