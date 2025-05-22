彭淮南澄清未接受專訪 僅請舊識轉達立場
前央行總裁彭淮南22日發澄清稿指出，本人自卸任總裁後，謹守分寸，從未輕易對外發言。並未接受中國時報資深記者黃君「專訪」，特此澄清。澄清稿如下：
21日，某平面媒體A2版「曾薏蘋台北報導」「馬、蔡曾提主權基金，卡在央行」「彭淮南時代一直站在反對面．．．．」
本人無法聯繫撰稿記者，乃致電該報舊識資深記者黃君，請轉告撰稿記者曾君：「本人從未反對成立主權基金」，黃君問可否具名，本人同意。言談內容僅此而已，未涉及他事。
本人自卸任總裁後，謹守分寸，從未輕易對外發言。此次發言，謹在澄清。特此聲明。
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