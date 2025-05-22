主權基金重押投資美國？國發會副主委高仙桂：並非要扶植任何國家

目前正值與美國川普政府對等關稅談判之際，賴清德總統20日宣布台灣將成立主權基金，引發外界疑慮主權基金未來是否將重押投資美國？對此，國發會副主委高仙桂22日表示，決定成立主權基金不是髮夾彎，成立主權基金目的是要讓台灣產業競爭力更加強化，「不是要扶植任何國家」。

至於主權基金財源從何而來？高仙桂表示，都有其可能性，基本上賴總統確定要成立，「我們一定會設法，也尊重總統和院長指示，若行政院指定由國發會負責，國發會責無旁貸」。

賴總統在520就職周年談話中，宣布台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台。高仙桂、郭智輝等財經部會官員22日赴立法院經濟委員會進行114年度預算凍結案報告，朝野立委關注主權基金相關議題。

國民黨立委鄭正鈐指出，目前正值對等關稅談判之際，近日行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝共同出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），外界擔心「我們的主權基金要配合這件事」。

對此，高仙桂答詢表示，決定成立主權基金不是髮夾彎，成立主權基金目的是要讓台灣產業競爭力更加強化，不是要扶植任何國家。

關於主權基金財源，高仙桂表示，這部分需等行政院開會商議後決定，究竟是外匯存底、或是稅計剩餘等方式，必須討論之後才能確定主責單位。

不過，高仙桂強調，由於賴總統已確定要成立主權基金，「我們一定會設法，並考量整體財政狀況、總體政經情勢後決定」。至於針對21日央行副總裁嚴宗大明確表示，不宜由外匯存底直接無償撥用的說法，高仙桂也簡單回應，「可是這是有償」。

高仙桂還提到，主權基金設立目的大概分為財務型和策略型二種，財務型著重提升國家財富，策略型則以強化國家產業競爭力為主，當然也有財務型和策略型混合並重的主權基金。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，主權基金和國發基金要如何區分？高仙桂說明，國發基金屬於策略型扶植產業創新轉型。邱議瑩追問，所以以後主權基金主外，國發基金主內？對此，高仙桂答詢指出，這些都還在討論，基本上主權基金跟國發基金會並行。