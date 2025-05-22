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興達3、4號燃煤機組開機挨批 台電：符合環評承諾

中央社／ 台北22日電
興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。圖／聯合報系資料照片
興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。圖／聯合報系資料照片

興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。台電發言人蔡志孟今天表示，和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，導致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，這也符合興達更新改建的環評承諾。

蔡志孟今天出席立法院經濟委員會會前受訪表示，興達電廠的機組除役時間還沒到，其中的3號機預定今年12月除役，4號機則為明年12月除役。台電在興達更新改建的環評承諾中提到，興達機組會轉為備用電力，啟用條件須符合備用容量率在8%以下，以及全年維持在720小時內運轉。

媒體詢問，興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。蔡志孟指出，近期有些機組大修、和平電廠機組跳機以及部分機組維修等因素，導致備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，這也符合當時更新改建的環評承諾。

立法院13日三讀通過核子反應器設施管制法第6條修正，核電廠運轉年限由原本40年，延役最長為20年，媒體關切，這是否代表核電重啟。蔡志孟表示，核安會須於4個月內訂定子法，包含台電必須檢查的相關項目，未來台電將根據子法進行後續的動作。

此外，針對台電員工爆料4月15日備用容量率低於2%一事，蔡志孟回應，台電員工的爆料是時空錯置，由於去年0403發生花蓮地震，有幾部機組震後損傷在去年4月15日顯現出來，因此當天的備用容量率較低。

至於員工爆料台電內部調查手機等事件，蔡志孟說，台電員工的爆料都是拿去年的事情來講，台電已經一再澄清並無此事。

興達電廠 環評 核電廠 台電

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