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沙烏地商總首次接待台灣貿訪團 極重視台灣高科技

中央社／ 開羅21日專電

貿協籌組「中東海灣新絲路貿易訪問團」，5月18日抵達首站沙烏地阿拉伯。沙烏地商總副主席首次親自接待，並向我駐沙烏地代表表示，沙國極重視台灣先進的高科技技術，並期待今年台沙雙邊貿易更加緊密平衡。

5月16日自台灣出發，為期12天的「中東海灣新絲路貿易訪問團」由中華民國對外貿易發展協會（貿協）辦理籌組。全台唯一製造LED氣球燈的風扇燈具商青暘公司董事長錡玉色擔任本次貿訪團團長，帶領團員一行近20人前進中東3國參加貿易洽談會、市場考察以及拜會活動。3國包括中東第一大經濟體沙烏地阿拉伯、中東地區人均收入最高的卡達，以及有「歐洲工廠」之稱的土耳其。

沙烏地阿拉伯商業總會於18日與貿訪團進行座談。這是沙烏地商總首次接待我國貿易訪問團並舉行座談會。商總副主席拉米（Abdulghani Al-Ramih）親自主持會議。與會來賓除商總理事外，沙國投資部、工業部、中央標準局也都派員參加。

拉米致詞表示，沙烏地近年積極推動「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030），以實現多元化經濟轉型，降低對石油出口的依賴。因此沙國目前對於汽機車零配件、新能源車、消費性產品、資通訊與智慧方案等產品需求殷切，期盼台灣能成為沙國重要的貿易夥伴，多引進台灣品質可靠穩定的產品。

拉米指出，台灣與沙國之間的雙邊貿易長期處於逆差，將台灣產品帶進沙國市場，有助於雙邊貿易平衡。經濟部國貿局統計，台灣2023年自沙國進口金額172.3億美元，以石化原料產品為主，出口金額則為28.2億美元。

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平18日宴請貿訪團團員，並於席中說明沙國經濟發展現況。張治平強調，沙國政府正大力推動本地製造，鼓勵外商在沙投資設廠，或將技術移轉至沙國企業。

張治平說，以沙國為首的海灣國家將會是接下來全球經濟聚焦之地，因為在川普剛結束的中東海灣國家訪問行程中，同行的輝達、美超微、Open AI等科技大廠都已確定將在沙國投資包括人工智慧在內的高科技產業。這對台灣來說是一大利多，因為台灣是這些高科技產業的主要供應鏈。

張治平認為中東海灣市場目前有大好的經濟發展前景，將全力協助台灣業者前進沙國，成功取得沙國願景商機。

貿協另於19日和20日分別在首都利雅德和達曼市舉辦一對一貿易洽談會。沙國Al-Faisaliah集團、Maaden礦產公司，以及全球最大石化工業商之一的沙烏地基礎工業公司（SABIC）等當地重量級企業均派員到場進行洽談。

沙烏地阿拉伯 中東

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