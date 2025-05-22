安基罕病新藥臨床1b/2a 試驗結果亮眼 顯示正向治療潛力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安基生技（7754）22日宣布，AJ201治療脊髓和延髓肌肉萎縮症（SBMA）臨床1b/2a試驗成功達成安全性、耐受性主要指標，同時有多項重要臨床指標顯示正向治療效果與潛力，RNA定序分析結果證實AJ201活化Nrf2相關機轉路徑。

安基生技表示，這項試驗在美國六個臨床試驗機構進行多中心、隨機分配、安慰劑對照的雙盲臨床試驗，目的在評估SBMA患者服用AJ201之安全性、耐受性，並收集藥物動力學、藥效機轉及探索性臨床指標。雖然本臨床試驗並非為驗證療效而設計，但其結果為AJ201作為治療SBMA的新藥後續開發，提供正向訊息及指標選擇的依據。

安基生技指出，本臨床試驗之主要試驗主持人 Dr. Christopher Grunseich表示：「本研究成功達成多數既定目標，且結果令人振奮。AJ201顯示有正向的臨床效益，包括功能評估的改善、血清生物標記的正向變化，以及 RNA定序分析結果顯示Nrf2 路徑的活化，這些都進一步強化了其治療潛力。」

安基生技董事長暨執行長黃文英表示：「SBMA為一種進展緩慢且尚缺乏有效療法的神經肌肉疾病。我們對於AJ201在短期治療期間即展現出具臨床意義的正向反應深受鼓舞。這些初步結果強化了我們對AJ201的信心。我們將積極推動此計畫邁入第三期臨床試驗，並尋求潛在的開發與商業合作夥伴，期盼為SBMA患者帶來首個安全且有效的治療選擇。」

安基生技將根據本次臨床試驗結果來設計下一階段臨床2/3期試驗，除了儘速向美國食品藥物管理局（FDA）提出諮詢，並同步積極與國內外藥廠進一步洽談共同開發或授權合作。

美國 生技

延伸閱讀

興櫃一周回顧／智新生技飆升291%

時事新聞／「麻疹」來襲 別讓恐慌蔓延！

櫃買四新兵 明天上陣

影視拍片劇組取景愛上嘉市協拍150家 取景3大熱點曝

相關新聞

冷眼集／主權基金困境 投資要避踩紅線 獲利難樂觀

國內討論主權基金已逾一、二十年，但每每卡在財源籌措的困難以及人謀不臧的擔憂上，如今在賴總統一聲令下，成立主權基金看似有譜...

主權基金如何監管？明訂專法 須阻政治與財團介入

政府要成立主權基金，但應如何防弊？政大金融系教授殷乃平表示，制定主權基金專法時必須考慮周全，阻絕政治力及財團介入的空間，...

主權基金如何經營？全球徵才 不干預專業投資決策

台灣要成立主權基金，要從哪找到幫國家管錢的合適人才？學者表示，人才不應侷限於國內，且應給予符合全球標準的薪資福利結構，尤...

高風險換高報酬 主權基金是什麼

政府規畫成立主權基金，中央銀行指出，我國勞保、勞退、國民年金及退撫基金雖無主權基金之名，但已有主權基金之實；日本政府退休...

成立主權基金 央行：反對外匯存底無償撥用

賴清德總統就職周年宣布政府將成立主權基金以打造國家級投資平台，財金部會首長昨都表示支持。不過，央行和財政部都說不適合擔任...

取代石油 黃仁勳：AI將成新時代戰略資源

輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨天在台灣舉行全球媒體記者會，他指出，ＡＩ（人工智慧）基礎建設會是未來十年全球競爭主軸，ＡＩ圖形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。