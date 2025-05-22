財部認定越南水泥傾銷

水泥公會向財政部申請調查越南卜特蘭水泥及其熟料反傾銷案，財政部昨（21）日公告傾銷調查最後認定結果，認為確實有傾銷情事，傾銷差率自13.59％至23.2％，按時程推估，預計最快7月決定是否課徵反傾銷稅。

台泥（1101）昨日對此表示肯定，公司並呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，確實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益並促使國內外產業公平競爭。

關務署表示，財政部今年2月10日公告初判結果，當時即認定涉案產品確有傾銷事實，同時依經濟部產業損害初判結果，也認定越南水泥傾銷，對國內產業有實質損害之虞，在財經部會初判結果出爐後，當時尚未對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅。

關務署表示，後續調查方面，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害我國產業的最後調查認定。