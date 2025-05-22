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高風險換高報酬 主權基金是什麼

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
成立主權基金管理機構的可行作法 製表／賴昭穎 韓心畬
成立主權基金管理機構的可行作法 製表／賴昭穎 韓心畬

政府規畫成立主權基金，中央銀行指出，我國勞保、勞退、國民年金及退撫基金雖無主權基金之名，但已有主權基金之實；日本政府退休基金近年逐漸增加海外投資比重，投資目的與操作方式已近似於主權基金，然而主權基金追求報酬的極大化，高報酬也承擔高風險。

央行先前發布報告指出，最早的主權基金是由石油輸出國在油源將逐漸枯竭、為後代子孫維持購買力考量下，把石油收入的一部分拿去投資。

近年為各界注意的主權基金，以新加坡的政府投資公司（ＧＩＣ）及中國大陸的中國投資公司（ＣＩＣ）為代表。這兩個主權基金都由政府發行公債，取得資金交給ＧＩＣ及ＣＩＣ在外匯市場購買外匯進行海外投資。

此外，各國政府退休基金也被列入廣義的主權基金。規模最大的為日本政府退休基金（ＧＰＩＦ），二○二三年十二月底規模約一點六一兆美元，近年逐漸增加海外投資比重；其次為挪威的政府退休基金（ＧＰＦＧ），二○二三年十二月底規模一點五五兆美元。

我國在勞動部成立後，勞保、勞退及國民年金即委由勞動部操作，若再加上銓敘部主管的退撫基金，總規模相當龐大，二○二三年底已達七點二兆元，並有相當大的部分投資海外資產，其投資目的與操作方式已近似於主權基金。

針對主權基金投資特性，央行也提到，主權基金追求報酬極大化，多將資金投資於全球股票、大宗商品、不動產、對沖基金及私募基金。不過，高報酬也承擔高風險，二○○八年九月十五日美國引發全球金融危機，全體主權基金虧損六千億美元，其中挪威的政府退休基金虧損九○七億美元，約基金規模的四分之一。另外，二○二○年受新冠肺炎疫情衝擊，各國主權基金獲利也受影響。

成立主權基金管理機構的可行作法 製表／賴昭穎
成立主權基金管理機構的可行作法 製表／賴昭穎

央行 主權基金

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