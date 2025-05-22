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主權基金如何經營？全球徵才 不干預專業投資決策

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台灣要成立主權基金，要從哪找到幫國家管錢的合適人才？學者表示，人才不應侷限於國內，且應給予符合全球標準的薪資福利結構，尤其不能干預專業人才的專業投資決策。

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，其他國家主權基金投資項目不限於投資企業，有可能是能源或研發計畫，因投資面向相當廣，人才也不宜有太多侷限，重要的是能找到統合性的人才帶領主權基金團隊，他認為主權基金的目標是追求投資收益，從國家角度來看，只要能符合投資獲利原因，人才不必堅持來自國內。另外，薪資福利條件應符合全球標準，可積極與民間溝通、爭取人民認同。

台灣大學經濟系兼任教授許嘉棟說，若以公務員薪資水準來看，根本請不起可操作主權基金的專家，只有以專法、成立特殊的機構方式，才能解決招聘人才及薪資問題；要成立主權基金就應設計好的制度吸引人才，且朝野都要有共識，不能干預專業人才的專業投資決策。

政大金融系教授殷乃平表示，台灣比較缺乏可以全盤做投資規畫、投資決策的人才，他舉新加坡淡馬錫基金為例，淡馬錫投資內容包括其他國家房地產，這必須對其他國家房地產變動及國情都相當了解的人才有辦法投資獲利，很多專業投資機構也不見得擁有這樣的遠見。

殷乃平指出，台灣主權基金若要從國外招攬人才，首先要確定能為台灣所用、心向台灣，而且對於高端人才應該提供特別優渥的待遇，例如足夠吸引人的分紅，激勵他們多為主權基金賺錢。

金融研訓院認為，主權基金的操作需要了解全球金融市場投資分析專家，這種人才除需具備財金專業，還需對金融市場有深刻了解與豐富實務經驗，不易於短期內培養；在金融機構，當然不乏條件優異且投資實績出色的高手，但問題是主權基金的位階或運作制度能否吸引這些高手任職。

邱俊榮 主權基金

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