主權基金如何監管？明訂專法 須阻政治與財團介入

政府要成立主權基金，但應如何防弊？政大金融系教授殷乃平表示，制定主權基金專法時必須考慮周全，阻絕政治力及財團介入的空間，法規必明確且嚴格，罰責也必須提高。他說，任何政黨都可能執政，主權基金的法規及監管機制必須可長可久、保持中立的立場，「排除政治利益，沒一個政黨能保證永遠執政」。

中央大學經濟系教授邱俊榮則說，過去台灣處理過金融機構惡意倒閉事件，經歷過這些教訓，監理制度與其他國家比較起來還算不錯，「大家會經常批評政府防弊比較厲害、興利不怎麼行」，他認為台灣在公司治理領域也發展得很好，主權基金防弊部分無需太過擔心。

國發會先前委託金融研訓院研究主權基金的報告指出，主權基金必須強調其獨立性，管理階層應以主權基金的最大利益為依歸，並賦予明確規範職責、充分授權與行使職能的能力。此外，應建置獨立的董事會與聘任專業經理人，貫徹所有權與經營權分離原則以符合公司治理的精神，因此，主權基金的成立須單獨制定專法以確保其獨立性，並建立透明的監理機制與委託專業經理人管理。

主權基金最為人所垢病處通常是欠缺透明化資訊揭露。金研院表示，資訊不對稱將形成政經風險，影響國際金融，甚至引發他國猜疑，為解決主權基金透明度不足問題，已有多個國際機構編製透明度指標，呈現各主權基金資訊揭露程度。