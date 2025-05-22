冷眼集／主權基金困境 投資要避踩紅線 獲利難樂觀

國內討論主權基金已逾一、二十年，但每每卡在財源籌措的困難以及人謀不臧的擔憂上，如今在賴總統一聲令下，成立主權基金看似有譜，然而，除了財源、防弊等老問題，在賴政府兩岸對抗的主旋律下，職司對外投資的主權基金不僅可能得面對對岸的可能干預，甚至在投資標的的選擇還不能誤踩紅線，如此能達到投資最大報酬的目的，恐怕難以樂觀以待。

前總統蔡英文在競選時就提到類似政見，在她擔任總統的八年間，未見主權基金的成立，儘管國發會成立了被形容為類主權基金的產業創新轉型基金，但因為投資如興等失敗案例，後來也被罵翻。

主權基金設定的主要投資標的是在海外，首先，要找到合適的人並不容易，尤其這個團隊不僅要具備專業，還得要政治正確，並且又不能被質疑酬庸。此外，如果外匯存底不適合作為主權基金財源，儘管財政部、金管會都表態會配合政策籌措，但籌措財源或許不是問題，問題在於能否籌措到夠多的財源。

因為國外主要的主權基金規模動輒幾千億美元，台灣的主權基金如果規模不夠大，恐怕很難達成追求長期投資報酬的政策目的。

更不用說，賴政府上台後兩岸關係持續緊張，主權基金的投資標的恐怕很難不受此影響，除非投資標的屬於所謂的非紅供應鏈，否則恐怕走不出去。尤其如果選擇投資標的還要顧慮是否符合台灣價值，那又要如何能將投資報酬率極大化？

由於主權基金的運作涉及龐大資金與長期投資決策，若缺乏有效的監督與透明的運作機制，極易引發弊案與資源浪費的風險，過去不乏公共資金運用不當的案例，因此社會大眾對於政府信任度難免受影響。

另外就是政治力的介入，以近日林昶佐將出任駐芬蘭大使為例，這項人事案即使充滿爭議，政府仍大加護航，換成利益更大龐大的主權基金，人民真的可以期待政府能安分守己、謹守分際嗎？