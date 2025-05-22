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Meta出資不明網路廣告 數發部將開罰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

內政部警政署五月初移交十五則廣告出資不明的案子給數發部，但經過了廿天，數發部至目前為止還沒開罰。立委對此提出質疑，數發部長黃彥男表示，目前在走行政流程，本周會和檢警開會，並於近日開罰Meta

立法院交委會昨日審查交通部、數位發展部、行政院公共工程委員會預算凍結案，數發部送了廿案預算凍結案，希望成功解凍預算，有助數發部進行打詐。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，自己曾在四月廿五日點名詐騙廣告問題，有十五則出資不明的廣告，內政部警政署已將相關案子移交數發部，但現在已過去將近一個月，數發部卻遲遲沒有進一步動作。

黃彥男指出，這十五個案子之中，只有一個是資料不全，除了這十五個案子之外，數發部也發現另一個案子有疑慮，這兩個案子目前都還在走行政流程。

洪孟楷質疑，國人一個月面臨幾百億元的詐騙，現在卻要花一個月時間才能開罰。黃彥男則回應，數發部一直有和Meta在溝通，Meta也有積極配合。

洪孟楷以新加坡為例，「新加坡二○一九年成立跨部會打詐中心，讓各部會專職人員進駐到同一個辦公室，藉此縮短溝通流程，也可以即時通知社群平台去做處理。新加坡的打詐效率，國際上大家都認同。」希望數發部能學習新加坡經驗，有效改善台灣詐騙訊息問題。

洪孟楷 數發部 廣告 Meta

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