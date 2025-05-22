台幣匯率升至28.8？ 央行：外銀直覺式推測

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第四季料會升至廿八點八元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

中央銀行副總裁嚴宗大昨日表示，影響到匯率或國際美元走勢的因素太多，不太能直覺式的去推測年底會到廿八點八元，目前台幣匯率較四月底、五月初已經相對穩定，但也強調匯率應尊重市場。

嚴宗大在立法院財委會表示，各個投資銀行有自己的預測，因為會影響到匯率或國際美元走勢的因素太多，不太能直覺式的去推測年底會到廿八點八元，央行長期以來都認為，匯率應尊重市場，央行只有在出現匯率不穩定，或有異常操作時才會進場，去維持匯率相對穩定。

嚴宗大說，對於美元強勢或弱勢，美國國內也有不同的看法，而央行在美元波動時，關切的是維持匯率相對穩定，目前台幣匯率較四月底、五月初已經相對穩定很多。

而台幣匯率波動，恐也對壽險業帶來影響。立委郭國文質疑，即便二○二四年壽險業大賺，但四月至今台幣暴升逾百分之九，金管會還要核准壽險業配發現金股息嗎？金管會主委彭金隆坦言，尚在審核程序中者，金管會將請各壽險業者審慎思考。此舉將替今年各壽險業配發現金股息埋變數。

依規定，壽險業配發現金股息都需經保險局核准。據各業者揭露，遠雄人壽已公告取得金管會核准，將配發五點四億元現金股息，彭金隆說，程序已走完就不會再調整。

另富邦、台灣、合庫、凱基等四家壽險業則正向保險局遞件申請中，合計總配發股息將超過二百四十億元，但至今保險局尚未核准，其中又以富邦人壽將上繳二百一十億元現金股息給金控母公司最高。

彭金隆說，壽險業配發現金股息會扣除很多項目，獲利與真正發放數字有一大段距離，「若程序未走完者，就會請業者考量，否則明年還要增資，可能會更辛苦」，金管會將與各業者溝通，請業者審慎思考。

換言之，富邦、台灣、合庫、凱基等四家壽險業是否能取得核准函，恐有變數。

據金管會近十年統計，有五個年度，壽險業都獲准發放百億元現金股息，又以二○二二年度配發前一年度獲利時，共九家壽險業獲准配發五六一點六億元現金股息，創史上新高，隨後遭逢美國暴力升息，二○二三年至二○二四年連兩年僅剩一家有配息。