Google重返智慧眼鏡市場 台廠拿下訂單

Google於美國時間廿日的年度Ｉ／Ｏ開發者大會尾聲壓軸宣布重返智慧眼鏡市場，再次啟動「Google Glass」計畫，震撼市場，業界認為這是Google搶進ＡＩ眼鏡的起手式。

台廠中，全球砷化鎵磊晶龍頭全新獨家拿下Google AI眼鏡關鍵元件訂單，成為大贏家；宏達電也是Google Glass供應鏈，同步沾光。

Google曾於二○一三年推出首代Google Glass產品，隨後於二○一五年停售，接著在二○一七年再推新一代Google Glass，可惜仍叫好不叫座，二○二三年再次停止所有技術服務，最終專案宣告失敗，如今捲土重來，引發市場高度關注。

業界人士透露，近兩年來，Google不斷找台廠進行Google Glass技術合作與開發，原先預定明年才會發表新一代Google Glass，如今卻提前發表，顯示該產品的開發進度優於預期。

供應鏈方面，包括宏達電、全新都是Google的合作夥伴之一。其中，宏達電因先前出售ＸＲ部門與相關人員給Google，讓Google得以掌握不少ＸＲ關鍵技術，至今雙方在ＸＲ方面仍維持頻繁且密集的技術交流，且雙方過去一直以來都保持密切合作關係，有望受惠。

全新則獨家供應氮化鎵（ＧＡＮ）原料給Google。氮化鎵是智慧眼鏡進行微影技術的關鍵材料，因此Google在開發產品時選擇與全新合作，全新今年也為此今年添購氮化鎵ＭＯＣＶＤ機台，協力Google進行ＡＩ眼鏡試產。

除零組件外，Google也宣布與美國品牌Warby Parker、南韓品牌Gentle Monster以及法國奢侈品開雲集團（Kering）合作，共同開發新一代搭載Android XR（延展實境）平台的Google Glass，該產品透過整合Gemini平台，可運用眼鏡傳訊息給朋友、完成預約、詢問路線導航、拍照、即時翻譯等功能。

Google並未揭露最新智慧眼鏡售價與上市時間，強調該智慧眼鏡新品配備相機、麥克風和喇叭，能與手機協作，讓使用者無需拿出手機，就可以存取應用程式，而選配的鏡片內嵌顯示器則能在需要的時候，以兼顧隱私的方式，提供實用資訊。透過與Gemini的整合，讓智慧眼鏡能看見並聽見使用者正在做的一切，進而理解使用者所處的情境、記住對使用者而言重要的事物，並在關鍵時刻提供協助。