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輝達落腳北市科 黃仁勳妙喻：需要更多椅子

聯合報／ 記者簡永祥楊正海陳宛茜／台北報導

輝達台灣總部落腳北士科，對此，輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨說，輝達已來台灣發展近卅年，並非新開一個據點，只是需要一棟更大的建築物和更大的辦公空間，他笑說，「我們只是需要更多椅子」。

黃仁勳表示，輝達台灣辦公室缺少足夠的椅子，如果一名員工想坐下，就需要有另一名員工先站起來；當他看到這一幕，就決定蓋一棟新大樓，有足夠空間容納更多椅子，也可以蓋更多廁所，「這樣廁所外面的排隊人龍會短一點」。

台北市副市長李四川指出，市府一定會全力協助，至於能否取得地上權，須涉及都市計畫變更，但從輝達宣布落腳「士林北投」後，新光人壽至今還沒有和市府聯繫。

李四川昨證實，北士科的土地很多塊，看輝達表達的意願，應該是Ｔ十七、十八，假設就合約來講，新光蓋完出租，不必契約變更，但如果有涉及都市計畫變更，新光就一定要提出來，涉及建照，由建管處處理，如果涉及都委會，就由都委會做變更，才能達到他們的需求。

李四川指出，蓋的範圍看起來很大，除了道路，可能超過目前建蔽率，必須加大，這須都委會通過，建蔽率才能依規定加大。

李四川說，輝達落腳北市，北市府一定會全力協助，這不但對國內經濟，包括台北市的經濟發展有相當大的幫忙。至於輝達能否取得地上權？他說，假設純粹只是蓋完，出租給輝達，這原則上是商業行為，也在合約範圍。

除了在台北設立海外總部，輝達創辦人兼執行長黃仁勳十九日也宣布要在台灣建第一部「巨型ＡＩ超級電腦」，可望與台灣產學界合作。中研院副院長周美吟昨天透露，輝達公司代表前天來中研院參訪，雙方已洽談可能的合作，內容目前不方便透露。

立院教委會昨處理中研院預算解凍案。立委陳秀寳質詢時表示，輝達去年將ＡＩ超級電腦的百分之廿五內容分享給國內研發，國科會、中研院都有申請，中研院是否跟輝達有更進一步的合作計畫？

周美吟表示，黃仁勳在台北的演講，投影片中把台灣地圖與許多可能合作的單位畫出來，中研院確實就在那張地圖上。輝達公司的代表，包括美國、新加坡與台灣分公司的成員前天來中研院參訪，雙方洽談合作的可能。

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