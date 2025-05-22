政府將成立主權基金 央行建議參考星韓模式

賴清德總統宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，央行副總裁嚴宗大昨（21）日指出，建議參考新加坡與韓國模式，他反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底方式，再轉存到主權基金，且不應該由央行主導。

嚴宗大昨赴立法院專題報告房市議題並備詢，立委關切主權基金未來管理機制、主責單位、財源等議題。

嚴宗大表示，在國發會主導下，已有討論並交換意見。主權基金代表政府財富的運用，基本上由政府主導，主責單位仍需經過跨部會溝通。

嚴宗大指出，從前總裁彭淮南任內迄今，都未反對成立主權基金，主要是反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底方式，再轉存到主權基金，建議參考新加坡與韓國模式，財源有三種方式，財政部發債、財政部撥款及財政部出資，央行可做適度協助。

他強調，外匯存底管理跟主權基金管理是兩回事，不應該由央行主導。