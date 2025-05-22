政府將成立主權基金 央行建議參考星韓模式
賴清德總統宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，央行副總裁嚴宗大昨（21）日指出，建議參考新加坡與韓國模式，他反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底方式，再轉存到主權基金，且不應該由央行主導。
嚴宗大昨赴立法院專題報告房市議題並備詢，立委關切主權基金未來管理機制、主責單位、財源等議題。
嚴宗大表示，在國發會主導下，已有討論並交換意見。主權基金代表政府財富的運用，基本上由政府主導，主責單位仍需經過跨部會溝通。
嚴宗大指出，從前總裁彭淮南任內迄今，都未反對成立主權基金，主要是反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底方式，再轉存到主權基金，建議參考新加坡與韓國模式，財源有三種方式，財政部發債、財政部撥款及財政部出資，央行可做適度協助。
他強調，外匯存底管理跟主權基金管理是兩回事，不應該由央行主導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言