熱錢回流 新台幣再戰5月5日楊金龍防線

美元走軟推升亞幣表現，再加上外資匯入款，新台幣匯價連2升。台北外匯經紀公司21日新台幣匯價收盤升值2.1分，以30.158作收，創5月5日央行總裁楊金龍召開臨時記者會以來新高，成交量13.41億美元，加計元太外匯市場成交量合計18.455億美元。外資21日在台股買超302.3億元，創今年單日買超金額第五大，匯銀估，21日熱錢流入近9億美元，在熱錢回流下，新台幣匯價明天恐再現「2字頭」。

21日台北外匯經紀公司開盤價報30.16元，較前一交易日升值1.9分，開盤半小時內一度衝高至30.09元，升值達8.9分。21日一整日匯價均維持在「3字頭」，顯示央行可能仍有控管力度，防止匯率過度波動。5月5日央行總裁楊金龍召開臨時記者會，針對新台幣暴力升值，宣誓打炒匯決心，而經歷12個交易日之後，21日收盤價又逼近5月5日收盤的30.145元。

據央行統計，21日亞幣兌美元，除越南盾貶值外，其餘均呈升值走勢，韓元升值0.32%，星幣升值0.29%，人民幣升值0.21%，日圓升值0.16%，新台幣升值0.07%。