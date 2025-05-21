快訊

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢回流 新台幣再戰5月5日楊金龍防線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
據央行統計，21日亞幣兌美元，除越南盾貶值外，其餘均呈升值走勢。圖／聯合報系資料照片
據央行統計，21日亞幣兌美元，除越南盾貶值外，其餘均呈升值走勢。圖／聯合報系資料照片

美元走軟推升亞幣表現，再加上外資匯入款，新台幣匯價連2升。台北外匯經紀公司21日新台幣匯價收盤升值2.1分，以30.158作收，創5月5日央行總裁楊金龍召開臨時記者會以來新高，成交量13.41億美元，加計元太外匯市場成交量合計18.455億美元。外資21日在台股買超302.3億元，創今年單日買超金額第五大，匯銀估，21日熱錢流入近9億美元，在熱錢回流下，新台幣匯價明天恐再現「2字頭」。

21日台北外匯經紀公司開盤價報30.16元，較前一交易日升值1.9分，開盤半小時內一度衝高至30.09元，升值達8.9分。21日一整日匯價均維持在「3字頭」，顯示央行可能仍有控管力度，防止匯率過度波動。5月5日央行總裁楊金龍召開臨時記者會，針對新台幣暴力升值，宣誓打炒匯決心，而經歷12個交易日之後，21日收盤價又逼近5月5日收盤的30.145元。

據央行統計，21日亞幣兌美元，除越南盾貶值外，其餘均呈升值走勢，韓元升值0.32%，星幣升值0.29%，人民幣升值0.21%，日圓升值0.16%，新台幣升值0.07%。

熱錢 楊金龍 新台幣 央行 外資 外匯 匯率 匯價

延伸閱讀

台大名譽教授林建甫：楊金龍「一次到位」 匯率速升反而替全民省錢

南韓央行指美施壓升息⋯楊金龍辯翻譯有出入！全網炸鍋：心虛又說謊

楊金龍自稱口才不好才結巴！網翻譯：我真憨慢講話但是我真實在

批楊金龍沒風骨 趙少康：全球央行總裁評比B+沒冤枉

相關新聞

熱錢回流 新台幣再戰5月5日楊金龍防線

美元走軟推升亞幣表現，再加上外資匯入款，新台幣匯價連2升。台北外匯經紀公司21日新台幣匯價收盤升值2.1分，以30.15...

端午將至 政院召開物價小組監控應節商品波動

端午節將至，行政院21日召開穩定物價小組會議，責請農業部、經濟部、行政院消費者保護處等相關單位，持續監控端午應節商品，以...

越南水泥低價衝擊 台泥籲落實反傾銷保護機制

財政部關務署今天證實越南進口卜特蘭水泥有傾銷事實，最快7月公告是否課反傾銷稅。台泥今天呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確...

陸稀土武器化？ 專家：台灣正尋求和澳洲東南亞合作機會

美國總統川普重返白宮後對大陸狠勁十足，不僅關稅大棒連揮還圍堵高新科技產業，而大陸也回敬「組合拳」反制措施，其中限制稀土出...

台灣研究世界大會登場 重量級學者論國際變局中的台灣

第五屆台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies, WCTS）21日於中央研究院...

美元失守100大關 新台幣隨亞幣走揚創逾半個月高點

市場瀰漫看空美元氣氛，美元指數應聲跌破100大關，亞幣連袂走揚，新台幣延續升勢，今天收盤收30.158元，小升2.1分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。