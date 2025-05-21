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越南水泥低價衝擊 台泥籲落實反傾銷保護機制

中央社／ 台北21日
台泥今天呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，確實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益，促使國內外產業能在公平的碳成本基礎上競爭。圖／台泥提供
台泥今天呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，確實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益，促使國內外產業能在公平的碳成本基礎上競爭。圖／台泥提供

財政部關務署今天證實越南進口卜特蘭水泥有傾銷事實，最快7月公告是否課反傾銷稅台泥今天呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，確實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益，促使國內外產業能在公平的碳成本基礎上競爭。

台泥今天指出，以越南水泥為例，依關務署資料顯示，到岸價約新台幣2300元上下，比國內水泥廠目前每噸約3000元的價格明顯偏低，因此在台灣營建市場占比節節上升，包括越南水泥在內的東南亞地區水泥，2024年已占全台市場26%，其中，越南水泥因為價格最便宜，占比高達45%。

台泥表示，今年國內房地產景氣趨緩，加上本地水泥業者必須開始支付碳費，業界本已預期低價的越南水泥市占將會進一步提升，威脅到數千名勞工的就業與生計；且水泥是國內基礎建設與國防工業的重要物資，台泥呼籲政府應強化防禦性機制，維護在地生產與供應鏈穩定。

台泥強調，反傾銷稅是當前必要措施，即便課徵反傾銷稅最高到23.2%，產業中長期仍面臨碳成本不對等的競爭壓力。台灣已於2024年起實施碳費制度，而越南至2029年前水泥業仍無須負擔碳成本；為防止碳洩漏與產業空洞化，政府應加速規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），建立公平且具韌性的競爭環境，協助國內產業能穩健綠色轉型。

嘉泥董事長、台灣區水泥公會理事長張剛綸上週也曾對水泥傾銷表示看法。他說，如果不斷讓低價水泥傾銷進來台灣，「那是守不住的，因為（進口）價錢每公噸比台廠便宜（新台幣）600塊。」他說，這已經造成國內水泥業者生存困難，未來政府將對台灣水泥廠商課徵碳費，與低價水泥的價差可能會再拉高。

他說，現在台灣水泥進口量已到3成，如果以後全靠進口，一旦因為地緣政治風險的關係而不能進口水泥，這將造成很嚴重的民生問題，應該將國內水泥產業視為國防工業。

越南 財政部 台泥 反傾銷稅

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