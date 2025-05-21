陸稀土武器化？ 專家：台灣正尋求和澳洲東南亞合作機會

美國總統川普重返白宮後對大陸狠勁十足，不僅關稅大棒連揮還圍堵高新科技產業，而大陸也回敬「組合拳」反制措施，其中限制稀土出口引發高度關注。專家透露，由於台灣缺乏稀土資源，政府幾年前已盤點，發現某些稀土原料確實高度依賴大陸，政府正尋求其他管道，盼能找尋和澳洲、東南亞等地的合作機會。

稀土是重要的戰略資源，有數據顯示，過去幾十年來，大陸已成為開採與加工稀土礦物的領導者，占全球稀土產量的六至七成，並掌握近九成的加工能力。值得注意的是，在近年的美中交鋒上，大陸時常加強管制稀土，以此作為談判籌碼。

政大國關中心21日舉行「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」座談會。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈在會上針對本報記者提問表示，要怎麼落實美國要求大陸必須要改善或放寬稀土管制，大陸手中握了如此重要的稀土，絕對會把它當成非常重要的談判工具。

徐遵慈續稱，看似大陸願意放寬給陸商或外商，但事實上相關廠商仍無法取得。同時，由於美國對這類關鍵礦物有大量需求，稀土在接下來的美中關係仍會扮演非常重要的角色。

至於台灣在稀土方面的問題，徐遵慈透露，事實上，台灣在幾年前做過台灣的關鍵礦物對外國依賴情形的盤點，結果發現台灣不只在某些產品高度依賴大陸，甚至也高度依賴澳洲，或某個東南亞國家。

她提到，由於台灣缺乏稀土資源，所以稀土對我國來講影響將更大。基於此，政府盼能跟其他的關鍵礦物生產的國家在資源上，又或是技術發展上合作。

另，談及參與區域經濟問題，徐遵慈坦言，「RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）不用談」，因從前總統蔡英文政府開始就沒有加入RCEP的興趣，並非受人排擠，台灣現在鎖定的是CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定），雖理論上眾望所歸，但無奈的是，我們被大陸卡住，且短期內不會改善，未來幾年可能也會被大陸卡住。

徐遵慈直言，「如果這兩個都無緣參加，接下來可能須除CPTPP外 另要找其他新的合作管道」。她說，APEC現在繼續在談FTAP（亞太自由貿易區），如果扣掉香港、俄羅斯、巴布亞紐幾內亞，「什麼組織、什麼機制都沒有參加的，就只剩下美國跟台灣了」，台灣必須趕快做出新的打算。