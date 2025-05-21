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台灣研究世界大會登場 重量級學者論國際變局中的台灣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中研院院長廖俊智。圖／中研院提供
中研院院長廖俊智。圖／中研院提供

第五屆台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies, WCTS）21日於中央研究院盛大登場。這場三年一度的國際學術盛會，規模為歷屆之最。

中研院院長廖俊智表示，這次為期三天的會議，共有來自全球30個國家、逾750位學者參與，顯示在面對全球局勢的急遽變動下，台灣研究在國際學術界的重要性日益提升，展現台灣研究的豐沛活力。

廖俊智說，本次國際學者難得齊聚一堂，透過跨領域的學術對話，深入探討變動世局中台灣與世界的關聯，並期盼藉此拓展台灣研究的跨國合作網絡，提升全球能見度與學術深度。廖俊智也特別感謝國立台灣師範大學共同主辦，以及國內許多學術機構和政府單位的支持。

中研院指出，本次三日的會議，規劃多場新書座談會、專題座談、圓桌論壇，總計155個場次、發表超過400篇論文，議題範圍廣泛，涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律，乃至於考古、語言和原住民族等。

大會首日以兩場主題演講揭幕，由中研院院士李壬癸與吳玉山主講。李壬癸院士以「台灣南島語言的歧異與南島民族的起源地」為題，深入剖析台灣在南島語系中的關鍵地位。李壬癸指出，台灣的南島語言具高度多樣性，顯示南島民族極可能從台灣出發，向外遷徙至太平洋與印度洋諸島。考古學與遺傳學證據亦支持此一觀點，引發與會者熱烈討論。

吳玉山院士則以「台灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進」為題，分析當前國際局勢的重大變遷。吳玉山指出，全球正從自由主義秩序轉向地緣政治與重商主義競爭，台灣身處美中角力的核心位置，唯有在堅守自由民主原則的同時，冷靜應對變局、審視國家戰略，才能在變動的環境中穩健前行。

5月23日吳玉山院士亦將擔任新書座談會的與談者，與曾任國際研究協會(ISA)主席的知名政治學者安明傅(Amitav Acharya)同台對談。特別的是，Acharya藉本次會議發表其新作—《曾經與未來的世界秩序：為何全球文明將在西方衰退中存續》（The Once and Future World Order: Why Global Civilization Will Survive the Decline of the West）。兩位重量級政治學者共論多元權力中心下的世界秩序，備受各界關注。

此外，為加深國際學者對台灣文化與歷史的認識，大會亦特別安排參訪本院胡適紀念館與歷史文物陳列館。外籍學者多表示，透過參觀胡適故居文物與豐富的考古和歷史展品，對於台灣的文化脈絡與歷史有更立體、深入的認識。

台灣研究世界大會2012年開辦首屆會議，過去10多年已建立「台灣、世界輪流舉行」的傳統，參與人數由百餘名學者逐年增加，規模逐漸擴大，至今已成為台灣研究領域最具影響力的學術盛會。

第六屆台灣研究世界大會預定於2028年由美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）承辦，該校川流台灣講座廖炳惠教授本次也特別從美國來台，將於閉幕式擔任致詞嘉賓。

中研院表示，展望未來，台灣研究世界大會將持續致力建置指標性的國際學術交流平台，深化全球對台灣的理解與關注，將台灣研究推向全世界。

院士 玉山 中研院

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